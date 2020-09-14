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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39875
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7514
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 01:40
#75
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Цитата:
Добринцофф:
Если чё ,то завод они тоже построили,кирпичный.

Давайте так: если этот завод не работает на экспорт, до будем считать, что я этот ваш комент не видел)

[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 01:58]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
185
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 04:08
#76
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А у меня к местным один вопрос возник. Помнится мне, напротив бывшего завода химволокна был построен аквапарк. Мимо него проходил не раз, но как-то внутрь так и не попал. Так вот - а он жив сейчас и в каком состоянии пребывает? Конкурент все же этому новому банному комбинату.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6925
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 09:09
#77
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Цитата:
ACROS: единственное что казахстанское: приклеивают этикетку "Есиль" и "Произведено в Казахстане"

Этой традиции уже лет ...цать... Сам лично в году 2005, переклеивал в полях и на дизельном перед визитом Елбасы наклейки на комбайнах... сдирали КРАСНОЯРСК и лепили Агромаш.

Цитата:
dvb:
Так вот - а он жив сейчас и в каком состоянии пребывает?

Да, по-прежнему работает... вернее работал до всего этого коронабесия...
Его периодически шаманят, вроде продавали в частные руки.

Другие аквапарки, Лагуна, София, наверное за сердце схватились...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7514
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:07
#78
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Цитата:
yudjin:
Другие аквапарки, Лагуна, София, наверное за сердце схватились...

Аксакалы решили, что нужен еще один ))
Те бедные аквапарки поди не знают как концы с концами свести, а тут новый, еще и под открытым небом воду греть надо. Туда бы солнечные батареи для нагрева - и было бы ваще - космос))

[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 10:08]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4982
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:22
#79
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Цитата-/Дык я давно это говорю, а Абайка не хочет барашков разводить, он хочет кнопки тыкать/



Есть кому барашек разводить,акрос вон вроде сельхозник,а кнопки мы с вами обоюдно тут тыкаем,хотя вы там вроде программист и должны делать это умнее) должны но не обязаны конечно)



Цитата-/напоминая каждый раз поуехавшим, что им тут на форуме ловить больше нечего)/


Я хотябы логичен в своих напоминаниях) вам на форуме ловить нечего)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4982
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:25
#80
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Цитата-/Те бедные аквапарки поди не знают как концы с концами свести, а тут новый, еще и под открытым небом воду греть надо/



А что у аквапарков монополия на водные развлечения?) Пусть крутятся,вертятся,модернизируются чтобы привлечь посетителей а то у нас не конкурентный капитализм какой-то уже) предпрениматель который не может работать в новых обстоятельствах это не предпрениматель а так,владелец помещения)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6925
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:29
#81
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Цитата:
abaika95:
предпрЕниматель

фу, Заканыч, не пались
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4982
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:34
#82
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Цитата-/фу, Заканыч, не пались/



Не палюсь,вообще бара-бер как это шайтан-слово пишится)
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