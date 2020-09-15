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≡ Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39875
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 21:24
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"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4982
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 21:24
#1
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В современном мире пофиг на правду что ты не травил оппозиционера, в современном мире главное раньше всех объявить виновного) обвиняют Россию и дальше пусть она доказывает что не верблюд,а всем уже не интересно,машина пропаганды и санкций уже завертелась)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4982
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 21:28
#2
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И вопрос

Зачем заретушировали монитор на фото?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5581
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 21:56
#3
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Цитата:
abaika95:
Зачем заретушировали монитор на фото?

Чтоб никто не догадался. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7514
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 22:10
#4
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Цитата:
abaika95:

В современном мире вообще доказать что-либо практически невозможно. Каждый сам выбирает во что ему верить.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3675
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 22:12
#5
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Цитата:
abaika95:
В современном мире пофиг на правду что ты не травил оппозиционера, в современном мире главное раньше всех объявить виновного) обвиняют Россию и дальше пусть она доказывает что не верблюд,а всем уже не интересно,машина пропаганды и санкций уже завертелась)


100%
И ещё добавлю, правды никогда не узнаем (мы). И что бы хоть как то приблизиться к пониманию события - надо принять это.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3675
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 22:14
#6
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Цитата:
abaika95:
Зачем заретушировали монитор на фото?


Выпуск новостей на Россия24 смотрит )))

Схуднул бедолага.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4982
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 23:03
#7
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Цитата-/100%И ещё добавлю, правды никогда не узнаем (мы). И что бы хоть как то приблизиться к пониманию события - надо принять это./



Принять событие можно, только вот в чьей интерпретации оно будет приниматься?)
Событие то полностью за зановесом дождя в виде пропаганды что с той что с другой стороны)




Цитата-/Выпуск новостей на Россия24/


Либо в новостной кадр попал Путин поэтому Навальный счёл невозможным постить фото в Инстаграм с фоткой Путина)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1736
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 23:35
#8
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Цитата:
peshexod:

А зачем мне, вам, всем нам понимание этого события? Кто он есть в нашей системе координат? Лишние байты информации

[Исправлено: Горожанин_kst, 15.09.2020 - 23:36]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13176
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 16.09.20 - 00:11
#9
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Цитата:
maxsaf:
В современном мире вообще доказать что-либо практически невозможно

Я бы сказал наоборот - можно предоставить много различных "доказательств", плоть до противоположных. А обывателю разобраться в этой каше невозможно. Да и сферические в вакууме выборы - по сути выборы агитационных кампаний, а не самих кандидатов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4091
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 16.09.20 - 09:11
#10
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Эти бегут санкции наложить, Путин говорит ложил я них, кому верить, кто лукавит, самое главное коньки чуть не кинул, повезло
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1710
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 16.09.20 - 10:28
#11
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Выздоравливай Навальный скорее и возвращайся домой, чтобы коррупционерам российским не спалось спокойно!
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