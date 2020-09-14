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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 39875
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 01:40
Цитата:
Давайте так: если этот завод не работает на экспорт, до будем считать, что я этот ваш комент не видел)
[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 01:58]
Добринцофф:
Если чё ,то завод они тоже построили,кирпичный.
Если чё ,то завод они тоже построили,кирпичный.
Давайте так: если этот завод не работает на экспорт, до будем считать, что я этот ваш комент не видел)
[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 01:58]
d
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 185
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 04:08
А у меня к местным один вопрос возник. Помнится мне, напротив бывшего завода химволокна был построен аквапарк. Мимо него проходил не раз, но как-то внутрь так и не попал. Так вот - а он жив сейчас и в каком состоянии пребывает? Конкурент все же этому новому банному комбинату.
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 09:09
Цитата:
Этой традиции уже лет ...цать... Сам лично в году 2005, переклеивал в полях и на дизельном перед визитом Елбасы наклейки на комбайнах... сдирали КРАСНОЯРСК и лепили Агромаш.
Цитата:
Да, по-прежнему работает... вернее работал до всего этого коронабесия...
Его периодически шаманят, вроде продавали в частные руки.
Другие аквапарки, Лагуна, София, наверное за сердце схватились...
ACROS: единственное что казахстанское: приклеивают этикетку "Есиль" и "Произведено в Казахстане"
Этой традиции уже лет ...цать... Сам лично в году 2005, переклеивал в полях и на дизельном перед визитом Елбасы наклейки на комбайнах... сдирали КРАСНОЯРСК и лепили Агромаш.
Цитата:
dvb:
Так вот - а он жив сейчас и в каком состоянии пребывает?
Так вот - а он жив сейчас и в каком состоянии пребывает?
Да, по-прежнему работает... вернее работал до всего этого коронабесия...
Его периодически шаманят, вроде продавали в частные руки.
Другие аквапарки, Лагуна, София, наверное за сердце схватились...
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:07
Цитата:
Аксакалы решили, что нужен еще один ))
Те бедные аквапарки поди не знают как концы с концами свести, а тут новый, еще и под открытым небом воду греть надо. Туда бы солнечные батареи для нагрева - и было бы ваще - космос))
[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 10:08]
yudjin:
Другие аквапарки, Лагуна, София, наверное за сердце схватились...
Другие аквапарки, Лагуна, София, наверное за сердце схватились...
Аксакалы решили, что нужен еще один ))
Те бедные аквапарки поди не знают как концы с концами свести, а тут новый, еще и под открытым небом воду греть надо. Туда бы солнечные батареи для нагрева - и было бы ваще - космос))
[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 10:08]
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:22
Цитата-/Дык я давно это говорю, а Абайка не хочет барашков разводить, он хочет кнопки тыкать/
Есть кому барашек разводить,акрос вон вроде сельхозник,а кнопки мы с вами обоюдно тут тыкаем,хотя вы там вроде программист и должны делать это умнее) должны но не обязаны конечно)
Цитата-/напоминая каждый раз поуехавшим, что им тут на форуме ловить больше нечего)/
Я хотябы логичен в своих напоминаниях) вам на форуме ловить нечего)
Есть кому барашек разводить,акрос вон вроде сельхозник,а кнопки мы с вами обоюдно тут тыкаем,хотя вы там вроде программист и должны делать это умнее) должны но не обязаны конечно)
Цитата-/напоминая каждый раз поуехавшим, что им тут на форуме ловить больше нечего)/
Я хотябы логичен в своих напоминаниях) вам на форуме ловить нечего)
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:25
Цитата-/Те бедные аквапарки поди не знают как концы с концами свести, а тут новый, еще и под открытым небом воду греть надо/
А что у аквапарков монополия на водные развлечения?) Пусть крутятся,вертятся,модернизируются чтобы привлечь посетителей а то у нас не конкурентный капитализм какой-то уже) предпрениматель который не может работать в новых обстоятельствах это не предпрениматель а так,владелец помещения)
А что у аквапарков монополия на водные развлечения?) Пусть крутятся,вертятся,модернизируются чтобы привлечь посетителей а то у нас не конкурентный капитализм какой-то уже) предпрениматель который не может работать в новых обстоятельствах это не предпрениматель а так,владелец помещения)
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:29
Цитата:
фу, Заканыч, не пались
abaika95:
предпрЕниматель
предпрЕниматель
фу, Заканыч, не пались
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 10:34
Цитата-/фу, Заканыч, не пались/
Не палюсь,вообще бара-бер как это шайтан-слово пишится)
Не палюсь,вообще бара-бер как это шайтан-слово пишится)
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