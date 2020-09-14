Отправлено: - 09:09

ACROS: единственное что казахстанское: приклеивают этикетку "Есиль" и "Произведено в Казахстане"

dvb:

Так вот - а он жив сейчас и в каком состоянии пребывает?

Цитата:Этой традиции уже лет ...цать... Сам лично в году 2005, переклеивал в полях и на дизельном перед визитом Елбасы наклейки на комбайнах... сдирали КРАСНОЯРСК и лепили Агромаш.Цитата:Да, по-прежнему работает... вернее работал до всего этого коронабесия...Его периодически шаманят, вроде продавали в частные руки.Другие аквапарки, Лагуна, София, наверное за сердце схватились...