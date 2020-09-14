Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+9°C
  • 741 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • З, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39872
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7511
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 01:40
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если чё ,то завод они тоже построили,кирпичный.

Давайте так: если этот завод не работает на экспорт, до будем считать, что я этот ваш комент не видел)

[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 01:58]
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
185
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 04:08
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня к местным один вопрос возник. Помнится мне, напротив бывшего завода химволокна был построен аквапарк. Мимо него проходил не раз, но как-то внутрь так и не попал. Так вот - а он жив сейчас и в каком состоянии пребывает? Конкурент все же этому новому банному комбинату.
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 73.45 Ko -