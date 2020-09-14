"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае

Отправлено: - 04:08

А у меня к местным один вопрос возник. Помнится мне, напротив бывшего завода химволокна был построен аквапарк. Мимо него проходил не раз, но как-то внутрь так и не попал. Так вот - а он жив сейчас и в каком состоянии пребывает? Конкурент все же этому новому банному комбинату.