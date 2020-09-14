Отправлено: - 01:40

Добринцофф:

Если чё ,то завод они тоже построили,кирпичный.

[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 01:58]

Цитата:Давайте так: если этот завод не работает на экспорт, до будем считать, что я этот ваш комент не видел)