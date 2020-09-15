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Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39871
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 21:24
"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он.
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Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 21:24
В современном мире пофиг на правду что ты не травил оппозиционера, в современном мире главное раньше всех объявить виновного) обвиняют Россию и дальше пусть она доказывает что не верблюд,а всем уже не интересно,машина пропаганды и санкций уже завертелась)
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 21:28
И вопрос
Зачем заретушировали монитор на фото?
Зачем заретушировали монитор на фото?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5581
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 21:56
Цитата:
Чтоб никто не догадался.
abaika95:
Зачем заретушировали монитор на фото?
Зачем заретушировали монитор на фото?
Чтоб никто не догадался.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7511
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 22:10
Цитата:
В современном мире вообще доказать что-либо практически невозможно. Каждый сам выбирает во что ему верить.
abaika95:
В современном мире вообще доказать что-либо практически невозможно. Каждый сам выбирает во что ему верить.
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 22:12
Цитата:
100%
И ещё добавлю, правды никогда не узнаем (мы). И что бы хоть как то приблизиться к пониманию события - надо принять это.
abaika95:
В современном мире пофиг на правду что ты не травил оппозиционера, в современном мире главное раньше всех объявить виновного) обвиняют Россию и дальше пусть она доказывает что не верблюд,а всем уже не интересно,машина пропаганды и санкций уже завертелась)
В современном мире пофиг на правду что ты не травил оппозиционера, в современном мире главное раньше всех объявить виновного) обвиняют Россию и дальше пусть она доказывает что не верблюд,а всем уже не интересно,машина пропаганды и санкций уже завертелась)
100%
И ещё добавлю, правды никогда не узнаем (мы). И что бы хоть как то приблизиться к пониманию события - надо принять это.
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 15.09.20 - 22:14
Цитата:
Выпуск новостей на Россия24 смотрит )))
Схуднул бедолага.
abaika95:
Зачем заретушировали монитор на фото?
Зачем заретушировали монитор на фото?
Выпуск новостей на Россия24 смотрит )))
Схуднул бедолага.
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 23:03
Цитата-/100%И ещё добавлю, правды никогда не узнаем (мы). И что бы хоть как то приблизиться к пониманию события - надо принять это./
Принять событие можно, только вот в чьей интерпретации оно будет приниматься?)
Событие то полностью за зановесом дождя в виде пропаганды что с той что с другой стороны)
Цитата-/Выпуск новостей на Россия24/
Либо в новостной кадр попал Путин поэтому Навальный счёл невозможным постить фото в Инстаграм с фоткой Путина)
Принять событие можно, только вот в чьей интерпретации оно будет приниматься?)
Событие то полностью за зановесом дождя в виде пропаганды что с той что с другой стороны)
Цитата-/Выпуск новостей на Россия24/
Либо в новостной кадр попал Путин поэтому Навальный счёл невозможным постить фото в Инстаграм с фоткой Путина)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1736
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 23:35
Цитата:
А зачем мне, вам, всем нам понимание этого события? Кто он есть в нашей системе координат? Лишние байты информации
[Исправлено: Горожанин_kst, 15.09.2020 - 23:36]
peshexod:
А зачем мне, вам, всем нам понимание этого события? Кто он есть в нашей системе координат? Лишние байты информации
[Исправлено: Горожанин_kst, 15.09.2020 - 23:36]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13176
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 16.09.20 - 00:11
Цитата:
Я бы сказал наоборот - можно предоставить много различных "доказательств", плоть до противоположных. А обывателю разобраться в этой каше невозможно. Да и сферические в вакууме выборы - по сути выборы агитационных кампаний, а не самих кандидатов.
maxsaf:
В современном мире вообще доказать что-либо практически невозможно
В современном мире вообще доказать что-либо практически невозможно
Я бы сказал наоборот - можно предоставить много различных "доказательств", плоть до противоположных. А обывателю разобраться в этой каше невозможно. Да и сферические в вакууме выборы - по сути выборы агитационных кампаний, а не самих кандидатов.
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