Отправлено: - 23:20

maxsaf:

Нужно и животноводство поднимать до его прежних пиковых значений, и даже удвоить максимум. Под боком - миллиард человек, кушать хотят)) они за еду все компьютерные комплектующие отдадут))

Цитата:Дошло наконец то, что каждый должен заниматься своим делом.