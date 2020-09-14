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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39871
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7511
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:17
#60
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Цитата:
abaika95:
Вас это беспокоить уже не должно)

Не должно, но беспокоит. Родные там остались, друзья, их дети.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5581
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:17
#61
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Цитата:
Артем Марусич:
KFC то открылся?

Как туристы попрут, сразу откроют. Куда денутся, нужно же туристов удивлять то? ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7511
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:18
#62
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Цитата:
abaika95:
Это вам инсайды королевская конная полиция подкидывает?)

Не облизывайтесь, она хоть и конная, но на машинах ездит))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4978
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:38
#63
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Цитата-/Родные там остались, друзья, их дети./



Ой опять старая песня)

Тоже самое что индусы начали бы обсуждать дела Канадские на канадских форумах уехав в США и сетуя на то что в канадах остались эфимерные друзья и родственники))




Цитата-/Не облизывайтесь, она хоть и конная, но на машинах ездит)/



А коней куда дели?) Это же главные агенты)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7452
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 23:20
#64
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Цитата:
maxsaf:
Нужно и животноводство поднимать до его прежних пиковых значений, и даже удвоить максимум. Под боком - миллиард человек, кушать хотят)) они за еду все компьютерные комплектующие отдадут))

Дошло наконец то, что каждый должен заниматься своим делом.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7452
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 23:24
#65
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Цитата:
ACROS:
бутики, услуги, жральни и прочие - это тот бизнес который не создаёт реального ПРИБАВОЧНОГО продукта.

Но зато этими услугами пользуются те кто создаёт реальный прибавочный продукт.
Производитель зерна или мяса продаст свой товар и пойдёт в бутики,рестораны и теромопарки,что не так то?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7452
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 23:28
#66
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Цитата:
maxsaf:
Ну нет бы завод по производству

Если чё ,то завод они тоже построили,кирпичный.
Я у них в садовом покупал кирпичики дом обкладывал,красиво получилось.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
975
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 23:30
#67
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Цитата:
maxsaf:
до его прежних пиковых значений, и даже удвоить максимум


Смеётесь что ли: за ТРИДЦАТЬ лет Тауыльсыздыка даже до советских показателей не достигли.

Цитата:
abaika95:
И Вас там учили передёргивать в споре?)


Типичный пример ухода от ОСНОВНОЙ линий; переключения концентраций внимания опонента на не основных, второстепенных, переферийных знаках внимания. Не первый раз замечаю у вас, почти постоянно. Становиться скучно с вами.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
975
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 23:40
#68
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Цитата:
elektron:
Но то что бы колёса прикрутить, к готовой машине,


Это связано с НДС: готовая машина ввезённая в нашу страну будет стоить НАМНОГО дороже чем та же машина, но ввезённая в разобранном виде и оформленная в виде ЗАПЧАСТЕЙ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
975
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 23:46
#69
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Цитата:
Добринцофф:
что не так то?


Всё так - так и должно быть, единственное НО: производителей реального мяса,зерна и прочих изделий и товаров СТАНОВИТЬСЯ меньше. Если бы не Богом данные нам залежи нефти и газа, неизвестно вели бы мы тут переписку на форуме НГ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4978
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 00:09
#70
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Цитата-/Типичный пример ухода от ОСНОВНОЙ линий; переключения концентраций внимания опонента на не основных, второстепенных, переферийных знаках внимания/




Мы с вами и не спорили в этой ветке ещё чтобы я уводил ваше внимание на второстепенные темы разве нет?) просто спросил исходя из вашего коммента, ВПШ это высшая партийная школа? и вас там учили премудростям увода темы разговора?) Спрашиваю конкретно без перефирий)

[Исправлено: abaika95, 16.09.2020 - 00:10]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7452
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 00:30
#71
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Цитата:
ACROS:
Если бы не Богом данные нам залежи нефти

Если бы не было богом данных залежей нефти,то тогда бы выращивали мясо,а может быть даже и комплектующие для ПК делали,кушать то хочется,а если есть нефть то зачем напрягаться? ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7511
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 01:34
#72
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Цитата:
Добринцофф:
если есть нефть то зачем напрягаться?

То, о чем драг и говорил))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7511
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 01:35
#73
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Цитата:
Добринцофф:
Дошло наконец то, что каждый должен заниматься своим делом.

Дык я давно это говорю, а Абайка не хочет барашков разводить, он хочет кнопки тыкать))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7511
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 01:37
#74
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Цитата:
abaika95:
Ой опять старая песня)

Вы тоже особо оригинальностью не отличаетесь, напоминая каждый раз поуехавшим, что им тут на форуме ловить больше нечего))
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