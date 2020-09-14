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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 39871
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:17
Цитата:
Не должно, но беспокоит. Родные там остались, друзья, их дети.
abaika95:
Вас это беспокоить уже не должно)
Вас это беспокоить уже не должно)
Не должно, но беспокоит. Родные там остались, друзья, их дети.
(Полноправные пользователи)
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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:17
Цитата:
Как туристы попрут, сразу откроют. Куда денутся, нужно же туристов удивлять то?
Артем Марусич:
KFC то открылся?
KFC то открылся?
Как туристы попрут, сразу откроют. Куда денутся, нужно же туристов удивлять то?
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:18
Цитата:
Не облизывайтесь, она хоть и конная, но на машинах ездит))
abaika95:
Это вам инсайды королевская конная полиция подкидывает?)
Это вам инсайды королевская конная полиция подкидывает?)
Не облизывайтесь, она хоть и конная, но на машинах ездит))
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:38
Цитата-/Родные там остались, друзья, их дети./
Ой опять старая песня)
Тоже самое что индусы начали бы обсуждать дела Канадские на канадских форумах уехав в США и сетуя на то что в канадах остались эфимерные друзья и родственники))
Цитата-/Не облизывайтесь, она хоть и конная, но на машинах ездит)/
А коней куда дели?) Это же главные агенты)
Ой опять старая песня)
Тоже самое что индусы начали бы обсуждать дела Канадские на канадских форумах уехав в США и сетуя на то что в канадах остались эфимерные друзья и родственники))
Цитата-/Не облизывайтесь, она хоть и конная, но на машинах ездит)/
А коней куда дели?) Это же главные агенты)
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 23:20
Цитата:
Дошло наконец то, что каждый должен заниматься своим делом.
maxsaf:
Нужно и животноводство поднимать до его прежних пиковых значений, и даже удвоить максимум. Под боком - миллиард человек, кушать хотят)) они за еду все компьютерные комплектующие отдадут))
Нужно и животноводство поднимать до его прежних пиковых значений, и даже удвоить максимум. Под боком - миллиард человек, кушать хотят)) они за еду все компьютерные комплектующие отдадут))
Дошло наконец то, что каждый должен заниматься своим делом.
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 23:24
Цитата:
Но зато этими услугами пользуются те кто создаёт реальный прибавочный продукт.
Производитель зерна или мяса продаст свой товар и пойдёт в бутики,рестораны и теромопарки,что не так то?
ACROS:
бутики, услуги, жральни и прочие - это тот бизнес который не создаёт реального ПРИБАВОЧНОГО продукта.
бутики, услуги, жральни и прочие - это тот бизнес который не создаёт реального ПРИБАВОЧНОГО продукта.
Но зато этими услугами пользуются те кто создаёт реальный прибавочный продукт.
Производитель зерна или мяса продаст свой товар и пойдёт в бутики,рестораны и теромопарки,что не так то?
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 23:28
Цитата:
Если чё ,то завод они тоже построили,кирпичный.
Я у них в садовом покупал кирпичики дом обкладывал,красиво получилось.
maxsaf:
Ну нет бы завод по производству
Ну нет бы завод по производству
Если чё ,то завод они тоже построили,кирпичный.
Я у них в садовом покупал кирпичики дом обкладывал,красиво получилось.
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 23:30
Цитата:
Смеётесь что ли: за ТРИДЦАТЬ лет Тауыльсыздыка даже до советских показателей не достигли.
Цитата:
Типичный пример ухода от ОСНОВНОЙ линий; переключения концентраций внимания опонента на не основных, второстепенных, переферийных знаках внимания. Не первый раз замечаю у вас, почти постоянно. Становиться скучно с вами.
maxsaf:
до его прежних пиковых значений, и даже удвоить максимум
до его прежних пиковых значений, и даже удвоить максимум
Смеётесь что ли: за ТРИДЦАТЬ лет Тауыльсыздыка даже до советских показателей не достигли.
Цитата:
abaika95:
И Вас там учили передёргивать в споре?)
И Вас там учили передёргивать в споре?)
Типичный пример ухода от ОСНОВНОЙ линий; переключения концентраций внимания опонента на не основных, второстепенных, переферийных знаках внимания. Не первый раз замечаю у вас, почти постоянно. Становиться скучно с вами.
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 23:40
Цитата:
Это связано с НДС: готовая машина ввезённая в нашу страну будет стоить НАМНОГО дороже чем та же машина, но ввезённая в разобранном виде и оформленная в виде ЗАПЧАСТЕЙ.
elektron:
Но то что бы колёса прикрутить, к готовой машине,
Но то что бы колёса прикрутить, к готовой машине,
Это связано с НДС: готовая машина ввезённая в нашу страну будет стоить НАМНОГО дороже чем та же машина, но ввезённая в разобранном виде и оформленная в виде ЗАПЧАСТЕЙ.
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 23:46
Цитата:
Всё так - так и должно быть, единственное НО: производителей реального мяса,зерна и прочих изделий и товаров СТАНОВИТЬСЯ меньше. Если бы не Богом данные нам залежи нефти и газа, неизвестно вели бы мы тут переписку на форуме НГ.
Добринцофф:
что не так то?
что не так то?
Всё так - так и должно быть, единственное НО: производителей реального мяса,зерна и прочих изделий и товаров СТАНОВИТЬСЯ меньше. Если бы не Богом данные нам залежи нефти и газа, неизвестно вели бы мы тут переписку на форуме НГ.
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 16.09.20 - 00:09
Цитата-/Типичный пример ухода от ОСНОВНОЙ линий; переключения концентраций внимания опонента на не основных, второстепенных, переферийных знаках внимания/
Мы с вами и не спорили в этой ветке ещё чтобы я уводил ваше внимание на второстепенные темы разве нет?) просто спросил исходя из вашего коммента, ВПШ это высшая партийная школа? и вас там учили премудростям увода темы разговора?) Спрашиваю конкретно без перефирий)
[Исправлено: abaika95, 16.09.2020 - 00:10]
Мы с вами и не спорили в этой ветке ещё чтобы я уводил ваше внимание на второстепенные темы разве нет?) просто спросил исходя из вашего коммента, ВПШ это высшая партийная школа? и вас там учили премудростям увода темы разговора?) Спрашиваю конкретно без перефирий)
[Исправлено: abaika95, 16.09.2020 - 00:10]
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