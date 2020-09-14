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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39871
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7507
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:17
#60
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Цитата:
abaika95:
Вас это беспокоить уже не должно)

Не должно, но беспокоит. Родные там остались, друзья, их дети.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5581
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:17
#61
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Цитата:
Артем Марусич:
KFC то открылся?

Как туристы попрут, сразу откроют. Куда денутся, нужно же туристов удивлять то? ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7507
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:18
#62
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Цитата:
abaika95:
Это вам инсайды королевская конная полиция подкидывает?)

Не облизывайтесь, она хоть и конная, но на машинах ездит))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4977
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 22:38
#63
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Цитата-/Родные там остались, друзья, их дети./



Ой опять старая песня)

Тоже самое что индусы начали бы обсуждать дела Канадские на канадских форумах уехав в США и сетуя на то что в канадах остались эфимерные друзья и родственники))




Цитата-/Не облизывайтесь, она хоть и конная, но на машинах ездит)/



А коней куда дели?) Это же главные агенты)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7449
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 23:20
#64
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Цитата:
maxsaf:
Нужно и животноводство поднимать до его прежних пиковых значений, и даже удвоить максимум. Под боком - миллиард человек, кушать хотят)) они за еду все компьютерные комплектующие отдадут))

Дошло наконец то, что каждый должен заниматься своим делом.
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