"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания. Читать новость
На мой взгляд на первоначальном этапе потенциальными посетителями и постоянными клиентами зон отдыха будут в основном местные от 90-95%, в дальнейшем перспективе посмотрим. Иностранных туристов, тем более инвесторов привлекать очень кропотливая работа, годы нужны. Отмечают-же, что будут строит гостиницу, немаловажно разнообразная кухня, в том числе азиатская, европейская и другие, организация экскурсии по достопримечательным местам, музеям и.т.д.
В 2018 году совместно с доморощенными и иностранными товарищами обсуждали вопросы привлечения иностранных туристов и инвесторов, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Главное чтобы они не отказались, инвесторы всё будут просчитывать, а так новые рабочие места создадут, сколько пастбищ без отдачи пустуют, миллионы гектаров. Что предлагаете сидеть сложа руки? Учиться и перенимать опыт следует у лучших в мире, а они на планете в первую тройку входят в этом направлении. Немаловажны их технологии, оборудование, проводимые ими селекционные работы, в том числе по генетика КРС и семеноводстве, а контроль качества у них организован на высшем уровне.
НГ: Tyson Fresh Meat Inc. – переработка и поставки мяса, Global Beef Investors – разработки в области питания животных и генетики КРС, VALMONT Irrigation – производитель ирригационного оборудования и технологий, 3rd Millennium Genetics LLC – исследования в области семеноводства.
Цитата-/привлекать очень кропотливая работа, годы нужны. Отмечают-же, что будут строит гостиницу, немаловажно разнообразная кухня, в том числе азиатская, европейская и другие/
Ехать в Казахстан чтобы попробовать просто европейскую кухню как-то не комильфо) Казахстан это в первую очередь гастроэкзотичность,не в одной стране мира больше не едят конину на этом и надо строить основу,объединить все лучшее из кухонь представителей этносов проживающих здесь,бешбармак,плов,лагман,манты,борщ,шашлык,блины,пироги,кумыс,тан,чай,квас,пиво у нас вкусное) какойнибудь летний фестиваль кухни забабахать,на площади установить шатры,столики и гулять 3 дня)
Для этого не надо ничего сверхественного,просто разрешить и столики с шатрами купить а этно кафе уже сами выйдут торговать) прибыль будет) одно но,надо разрешить распивать пиво на площади) иначе туристы не приедут)
abaika95: Ехать в Казахстан чтобы попробовать просто европейскую кухню как-то не комильфо) Казахстан это в первую очередь гастроэкзотичность,не в одной стране мира больше не едят конину на этом и надо строить основу,объединить все лучшее из кухонь представителей этносов проживающих здесь,бешбармак,плов,лагман,манты,борщ,шашлык,блины,пироги,кумыс,тан,чай,квас,пиво у нас вкусное) какойнибудь летний фестиваль кухни забабахать,на площади установить шатры,столики и гулять 3 дня)
Идея хорошая, но в настоящее время вообще не приемлемая. Даже до коронавируса иностранных туристов из дальнего зарубежья к нам в регион приезжало мало. Иностранцы стали привередливыми, тут на форуме отмечают, что даже попрощаться не приедут, их просто так не заманишь. В том-же Сосновом бору лечатся и отдыхают в подавляющем большинстве жители РК. Построили взлетно-посадочную полосу, один из доводов был опять же привлечение иностранных туристов. Если не ошибаюсь можем принимать Boeing 747, где более 600 посадочных мест, Airbus A380 более 800 посадочных мест, при этом в таком количестве туристов не прилетают и перспективе пока не предвидится.
Цитата:
Kairat stayer: Алаколь.
Для сравнения отмечают, что в 2018 году на озере Алаколь побывало более миллиона туристов (в 2017-м – 703 тысячи). Цифры взяты не с потолка: мест на 213 базах отдыха, в отелях не было. Как и билетов на поезда, самолеты.
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания. Здесь, в основном, соки, чай, закуски. Алкогольной продукции нет. - Это правильно, здесь люди будут отдыхать и поправлять здоровье, - отметил глава региона.
Всё верно, общая концепция и стиль - гигиенический и оздоровительный. Ну и наш народ любит трапезничать. Банные процедуры снижают кислотность желудочного сока и вместе с тем усиливают пищеварение.
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились
Ну может наконец-то все эти чиновничьи халявщики отстанут от школьных бассейнов... А то любили они поплавать вечерами в детских учреждениях в присутствии директора. Пусть теперь бизнес нагибают, как подневольных от образования.
Согласен: бутики, услуги, жральни и прочие - это тот бизнес который не создаёт реального ПРИБАВОЧНОГО продукта. Сто тенге переходя через десять рук УСЛУГОДАТЕЛЕЙ и накручиваясь КАЖДЫЙ раз на 10 % торговой МАРЖИ в итоге становиться ПУСТЫМ и НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ двести тенге. Вот вам и ИНФЛЯЦИЯ, рост цен на продовольственные товары и искусственный рост доллара до 500 тенге за один бакс.
Это такой приём в диспуте ( забыл как называется, в ВПШ нас этому учили): выявить неточность или оговорку у опонента и уводя от ОСНОВНОЙ темы раскрутить ОШИБКУ опонента, тем самым выиграть спор.Цитата:
maxsaf:
Это правда?
Правда, стопроцентная. Точно так же собирают из комплектующих белорусскую торговую марку зерноуборочных комбайнов "ПОЛЕСЬЕ", единственное что казахстанское: приклеивают этикетку "Есиль" и "Произведено в Казахстане"
Цитата:
maxsaf: в КЗ, 5% 50% 95%?
Называается : ЛОКАЛИЗАЦИЯ - сюда по идеи должны входить только узлы и механизмы прозведённые в Казахстане, но этого НЕТ и в помине, туда пихают: зарплату персонала, охрану дизельного завода, экологические платежи, уборка мусора, транспортные затраты, затраты связанные с содержанием дизельного завода ( отопление, свет, вода, канализация и прочее) и этот процент локализаций доходит до 40-45% и потом на разных агросовещаниях чиновники бьют в грудь что якобы локализацию ОНИ довели до 50%. Имитация ПРОИЗВОДСТВА в Казахстане.
ACROS: уводя от ОСНОВНОЙ темы раскрутить ОШИБКУ опонента, тем самым выиграть спор
Этот оппонент выигрывая проигрывает. Его же дети будут жить в окружении развлекательных центров, а не реального производства. Недавно натолкнулся на свежую статью, что все больше казахстанской молодежи лыжи смазывают, в Штаты по Грин карте. Почему? Там Тесла, айфоны, майкрософт, амазон, нетфликс, на Марс собираются лететь... жральни там тоже есть, и развлечения, но и производства есть, и сельское хозяйство, и чего только нет.
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