Отправлено: - 22:08

Добринцофф:

Это с вами частниками никто связываться не будет,потому что пол дома пенсионеров,попробуй им штраф выписать.С ИПшниками разговор короткий,получите штраф и попробуйте не оплатить



Цитата:Согласен, с пенсионерами сложнее им, потому пенсионеры и говорят что думают и не боятся никого и ничего - им терять нечего, пенсию не отберут, а вот ИП могут нагнуть, но тут конечно тоже от Вас зависит, из какой массы Вы сами состоите твёрдой или пластичной