Отправлено: - 10:09

Судебный процесс, на котором главными фигурантами являются бывший руководитель рудненского отдела строительства Динмухамбет Тлеуов и бывший юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик, на днях перевалил за три месяца. И до конца еще далеко. Суд продолжает допрос свидетелей, которых только обвинением было заявлено больше ста. Часть, впрочем, отозвана. На днях состоялся один из самых длинных допросов - свидетельские показания давала бывший руководитель отдела культуры Рудного Ирина ЛИСИЦЫНА. Ее, как и других акиматовских чиновников, спрашивали, с чего началась история с новым аттракционом.