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≡ «Сказал, с удовольствием возьмешься»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39870
«Сказал, с удовольствием возьмешься»
Отправлено: 10.09.20 - 10:09
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Судебный процесс, на котором главными фигурантами являются бывший руководитель рудненского отдела строительства Динмухамбет Тлеуов и бывший юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик, на днях перевалил за три месяца. И до конца еще далеко. Суд продолжает допрос свидетелей, которых только обвинением было заявлено больше ста. Часть, впрочем, отозвана. На днях состоялся один из самых длинных допросов - свидетельские показания давала бывший руководитель отдела культуры Рудного Ирина ЛИСИЦЫНА. Ее, как и других акиматовских чиновников, спрашивали, с чего началась история с новым аттракционом.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4087
Re: «Сказал, с удовольствием возьмешься»
Отправлено: 10.09.20 - 10:09
#1
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Сдается мне, что правосудие идёт с оглядкой на потолок, как же понимать допрос ключевых свидетелей все откладывается по разным причинам. Время тянут что ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7502
Re: «Сказал, с удовольствием возьмешься»
Отправлено: 15.09.20 - 20:39
#2
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Цитата:
Что удивляет на этом процессе, так это абсолютная невключенность потерпевшей стороны.

Видимо, не такая уж и потерпевшая эта сторона. Может оказаться, что кто-то с той стороны к обвиняемым пересядет :lol:
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