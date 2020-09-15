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≡ "Угрожала безопасности" - пешеходную сетку стоимостью около 2 млн тенге демонтировали в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39870
"Угрожала безопасности" - пешеходную сетку стоимостью около 2 млн тенге демонтировали в Рудном
Отправлено: 15.09.20 - 19:17
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Инновационную пешеходную сетку, установленную в 2018 году по бюджетной программе "Развитие транспортной инфраструктуры" на ул. Ленина, в районе ТД "Планета", демонтировали по предложению управления полиции Рудного.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7502
Re: "Угрожала безопасности" - пешеходную сетку...
Отправлено: 15.09.20 - 19:17
#1
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Так а че с колесом в итоге?)
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
382
Re: "Угрожала безопасности" - пешеходную сетку...
Отправлено: 15.09.20 - 20:09
#2
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Ну что, разве сразу нельзя было опоры подальше поставить?
Такой хороший проект ушатали, вот бабуины
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20006
Re: "Угрожала безопасности" - пешеходную сетку...
Отправлено: 15.09.20 - 20:35
#3
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Цитата:

Но впоследствии было принято более простое решение.


Отправить миллионы - на склад.
Где всё - доворуют... :lol: ;-)
Профайл
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