Отправлено: - 16:47

abaika95:

Ехать в Казахстан чтобы попробовать просто европейскую кухню как-то не комильфо) Казахстан это в первую очередь гастроэкзотичность,не в одной стране мира больше не едят конину на этом и надо строить основу,объединить все лучшее из кухонь представителей этносов проживающих здесь,бешбармак,плов,лагман,манты,борщ,шашлык,блины,пироги,кумыс,тан,чай,квас,пиво у нас вкусное) какойнибудь летний фестиваль кухни забабахать,на площади установить шатры,столики и гулять 3 дня)

Kairat stayer:

Алаколь.

Цитата:Идея хорошая, но в настоящее время вообще не приемлемая. Даже до коронавируса иностранных туристов из дальнего зарубежья к нам в регион приезжало мало. Иностранцы стали привередливыми, тут на форуме отмечают, что даже попрощаться не приедут, их просто так не заманишь. В том-же Сосновом бору лечатся и отдыхают в подавляющем большинстве жители РК. Построили взлетно-посадочную полосу, один из доводов был опять же привлечение иностранных туристов. Если не ошибаюсь можем принимать Boeing 747, где более 600 посадочных мест, Airbus A380 более 800 посадочных мест, при этом в таком количестве туристов не прилетают и перспективе пока не предвидится.Цитата:Для сравнения отмечают, что в 2018 году на озере Алаколь побывало более миллиона туристов (в 2017-м – 703 тысячи). Цифры взяты не с потолка: мест на 213 базах отдыха, в отелях не было. Как и билетов на поезда, самолеты.Подробнее здесь: