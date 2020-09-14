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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39869
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2045
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 12:11
#45
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На мой взгляд на первоначальном этапе потенциальными посетителями и постоянными клиентами зон отдыха будут в основном местные от 90-95%, в дальнейшем перспективе посмотрим. Иностранных туристов, тем более инвесторов привлекать очень кропотливая работа, годы нужны. Отмечают-же, что будут строит гостиницу, немаловажно разнообразная кухня, в том числе азиатская, европейская и другие, организация экскурсии по достопримечательным местам, музеям и.т.д.

В 2018 году совместно с доморощенными и иностранными товарищами обсуждали вопросы привлечения иностранных туристов и инвесторов, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Главное чтобы они не отказались, инвесторы всё будут просчитывать, а так новые рабочие места создадут, сколько пастбищ без отдачи пустуют, миллионы гектаров. Что предлагаете сидеть сложа руки? Учиться и перенимать опыт следует у лучших в мире, а они на планете в первую тройку входят в этом направлении. Немаловажны их технологии, оборудование, проводимые ими селекционные работы, в том числе по генетика КРС и семеноводстве, а контроль качества у них организован на высшем уровне.

НГ: Tyson Fresh Meat Inc. – переработка и поставки мяса, Global Beef Investors – разработки в области питания животных и генетики КРС, VALMONT Irrigation – производитель ирригационного оборудования и технологий, 3rd Millennium Genetics LLC – исследования в области семеноводства.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2045
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 12:21
#46
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Чуть позже в ноябре 2018 года, в ходе бесед с вышеуказанными товарищами в порыве даже стихотворение сочинил, не поэт конечно, поэтому не обессудьте.
Цитирую, Кайрат стайер:

О жизни международных туристов в перспективе, в отдельных простых словах:

Обитатели деревни. Дорогие гости.
Внимание, внимание! (ахтунг, ахтунг!).
Разрабатывается программа. Приезжают интуристы.
Гиды. Переводчики. Народ арбайтен (работать).

Аэропорт. Девушки. Каравай. Соль.
Дома отдыха. Пансионаты. Базар.
Туалеты. Бумаги.Ja, гут, гут! (Да, хорошо, хорошо!).
Боровое. Алаколь. Сосновый бор. Шалкар. Балхаш.

Бесбармак. Баурсаки. Кумыс. Шнапс ( алкогольный напиток). Различные блюда.
Массаж. Грязи. Процедуры. Танцы. Караоке. Катание на лошадях. Прочие развлечения.
Пополнилась казна. Уезжают интуристы.
Машет ручкою народ. Приезжайте снова.

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4971
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 12:34
#47
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Цитата-/привлекать очень кропотливая работа, годы нужны. Отмечают-же, что будут строит гостиницу, немаловажно разнообразная кухня, в том числе азиатская, европейская и другие/



Ехать в Казахстан чтобы попробовать просто европейскую кухню как-то не комильфо)
Казахстан это в первую очередь гастроэкзотичность,не в одной стране мира больше не едят конину на этом и надо строить основу,объединить все лучшее из кухонь представителей этносов проживающих здесь,бешбармак,плов,лагман,манты,борщ,шашлык,блины,пироги,кумыс,тан,чай,квас,пиво у нас вкусное) какойнибудь летний фестиваль кухни забабахать,на площади установить шатры,столики и гулять 3 дня)

Для этого не надо ничего сверхественного,просто разрешить и столики с шатрами купить а этно кафе уже сами выйдут торговать) прибыль будет) одно но,надо разрешить распивать пиво на площади) иначе туристы не приедут)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2045
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 16:47
#48
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Цитата:
abaika95:
Ехать в Казахстан чтобы попробовать просто европейскую кухню как-то не комильфо) Казахстан это в первую очередь гастроэкзотичность,не в одной стране мира больше не едят конину на этом и надо строить основу,объединить все лучшее из кухонь представителей этносов проживающих здесь,бешбармак,плов,лагман,манты,борщ,шашлык,блины,пироги,кумыс,тан,чай,квас,пиво у нас вкусное) какойнибудь летний фестиваль кухни забабахать,на площади установить шатры,столики и гулять 3 дня)


Идея хорошая, но в настоящее время вообще не приемлемая. Даже до коронавируса иностранных туристов из дальнего зарубежья к нам в регион приезжало мало. Иностранцы стали привередливыми, тут на форуме отмечают, что даже попрощаться не приедут, их просто так не заманишь. В том-же Сосновом бору лечатся и отдыхают в подавляющем большинстве жители РК. Построили взлетно-посадочную полосу, один из доводов был опять же привлечение иностранных туристов. Если не ошибаюсь можем принимать Boeing 747, где более 600 посадочных мест, Airbus A380 более 800 посадочных мест, при этом в таком количестве туристов не прилетают и перспективе пока не предвидится.

Цитата:
Kairat stayer:
Алаколь.


Для сравнения отмечают, что в 2018 году на озере Алаколь побывало более миллиона туристов (в 2017-м – 703 тысячи). Цифры взяты не с потолка: мест на 213 базах отдыха, в отелях не было. Как и билетов на поезда, самолеты.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2045
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 17:09
#49
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания. Здесь, в основном, соки, чай, закуски. Алкогольной продукции нет. - Это правильно, здесь люди будут отдыхать и поправлять здоровье, - отметил глава региона.

Всё верно, общая концепция и стиль - гигиенический и оздоровительный. Ну и наш народ любит трапезничать. Банные процедуры снижают кислотность желудочного сока и вместе с тем усиливают пищеварение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4971
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 17:22
#50
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Цитата-/Даже до коронавируса иностранных туристов из дальнего зарубежья к нам в регион приезжало мало./



Да зачем нам эти из дальнего зарубежья,надо на ближнее работать а в идеале на внутренний туризм,на столицу,Караганду и северные области ))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6922
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 17:33
#51
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Цитата:
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились
Ну может наконец-то все эти чиновничьи халявщики отстанут от школьных бассейнов... А то любили они поплавать вечерами в детских учреждениях в присутствии директора. Пусть теперь бизнес нагибают, как подневольных от образования.
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