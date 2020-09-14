"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания. Читать новость
На мой взгляд на первоначальном этапе потенциальными посетителями и постоянными клиентами зон отдыха будут в основном местные от 90-95%, в дальнейшем перспективе посмотрим. Иностранных туристов, тем более инвесторов привлекать очень кропотливая работа, годы нужны. Отмечают-же, что будут строит гостиницу, немаловажно разнообразная кухня, в том числе азиатская, европейская и другие, организация экскурсии по достопримечательным местам, музеям и.т.д.
В 2018 году совместно с доморощенными и иностранными товарищами обсуждали вопросы привлечения иностранных туристов и инвесторов, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Главное чтобы они не отказались, инвесторы всё будут просчитывать, а так новые рабочие места создадут, сколько пастбищ без отдачи пустуют, миллионы гектаров. Что предлагаете сидеть сложа руки? Учиться и перенимать опыт следует у лучших в мире, а они на планете в первую тройку входят в этом направлении. Немаловажны их технологии, оборудование, проводимые ими селекционные работы, в том числе по генетика КРС и семеноводстве, а контроль качества у них организован на высшем уровне.
НГ: Tyson Fresh Meat Inc. – переработка и поставки мяса, Global Beef Investors – разработки в области питания животных и генетики КРС, VALMONT Irrigation – производитель ирригационного оборудования и технологий, 3rd Millennium Genetics LLC – исследования в области семеноводства.
Цитата-/привлекать очень кропотливая работа, годы нужны. Отмечают-же, что будут строит гостиницу, немаловажно разнообразная кухня, в том числе азиатская, европейская и другие/
Ехать в Казахстан чтобы попробовать просто европейскую кухню как-то не комильфо) Казахстан это в первую очередь гастроэкзотичность,не в одной стране мира больше не едят конину на этом и надо строить основу,объединить все лучшее из кухонь представителей этносов проживающих здесь,бешбармак,плов,лагман,манты,борщ,шашлык,блины,пироги,кумыс,тан,чай,квас,пиво у нас вкусное) какойнибудь летний фестиваль кухни забабахать,на площади установить шатры,столики и гулять 3 дня)
Для этого не надо ничего сверхественного,просто разрешить и столики с шатрами купить а этно кафе уже сами выйдут торговать) прибыль будет) одно но,надо разрешить распивать пиво на площади) иначе туристы не приедут)
abaika95: Ехать в Казахстан чтобы попробовать просто европейскую кухню как-то не комильфо) Казахстан это в первую очередь гастроэкзотичность,не в одной стране мира больше не едят конину на этом и надо строить основу,объединить все лучшее из кухонь представителей этносов проживающих здесь,бешбармак,плов,лагман,манты,борщ,шашлык,блины,пироги,кумыс,тан,чай,квас,пиво у нас вкусное) какойнибудь летний фестиваль кухни забабахать,на площади установить шатры,столики и гулять 3 дня)
Идея хорошая, но в настоящее время вообще не приемлемая. Даже до коронавируса иностранных туристов из дальнего зарубежья к нам в регион приезжало мало. Иностранцы стали привередливыми, тут на форуме отмечают, что даже попрощаться не приедут, их просто так не заманишь. В том-же Сосновом бору лечатся и отдыхают в подавляющем большинстве жители РК. Построили взлетно-посадочную полосу, один из доводов был опять же привлечение иностранных туристов. Если не ошибаюсь можем принимать Boeing 747, где более 600 посадочных мест, Airbus A380 более 800 посадочных мест, при этом в таком количестве туристов не прилетают и перспективе пока не предвидится.
Цитата:
Kairat stayer: Алаколь.
Для сравнения отмечают, что в 2018 году на озере Алаколь побывало более миллиона туристов (в 2017-м – 703 тысячи). Цифры взяты не с потолка: мест на 213 базах отдыха, в отелях не было. Как и билетов на поезда, самолеты.
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