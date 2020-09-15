Re: Серийных автоворов задержали полицейские в Костанае

Отправлено: - 16:51

Цитата-/может это те, кто остался без работы во время карантина?/







Конечно они без работы остались,дома же все сидели и воришки тоже)







Цитата-/Так им же положено - 42500, платить?... Аж целых 100 Евро.../





Им не положено) им теперь государство кукунет как заключённым)



И да 42500 это примерно 100 евро,ты удивлен?)



Тут можно на 42500-10 кг свинины взять,пакет лука,зелени,армянские лепёшеки,овощей,сыра,колбасы,кетчуп,ящик пива и ещё на бенз останется выехать на шашлыки





А у вас я только из дома выйду и меня соседи сдадут в полицию что я подозрительно иду в магазин))