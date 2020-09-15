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≡ Серийных автоворов задержали полицейские в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39869
Серийных автоворов задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 14:10
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Четверо подозреваемых были задержаны благодаря камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления УП Костаная. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4970
Re: Серийных автоворов задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 14:10
#1
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Карантин кончился, повылазили)
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
879
Re: Серийных автоворов задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 15:58
#2
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А может это те, кто остался без работы во время карантина?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20005
Серийных автоворов задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 16:25
#3
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Цитата:
dandiv:
А может это те, кто остался без работы во время карантина?

Так им же положено - 42500, платить?... :lol:
Аж целых 100 Евро... :-o
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1319
Re: Серийных автоворов задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 16:46
#4
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Цитата:
dandiv:


они точно! понять - простить - и отпустить!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4970
Re: Серийных автоворов задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 16:51
#5
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Цитата-/может это те, кто остался без работы во время карантина?/



Конечно они без работы остались,дома же все сидели и воришки тоже)



Цитата-/Так им же положено - 42500, платить?... Аж целых 100 Евро.../


Им не положено) им теперь государство кукунет как заключённым)

И да 42500 это примерно 100 евро,ты удивлен?)

Тут можно на 42500-10 кг свинины взять,пакет лука,зелени,армянские лепёшеки,овощей,сыра,колбасы,кетчуп,ящик пива и ещё на бенз останется выехать на шашлыки


А у вас я только из дома выйду и меня соседи сдадут в полицию что я подозрительно иду в магазин))
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