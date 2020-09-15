Re: Налог с пенсионных накоплений: В Казахстане предложили...

Отправлено: - 15:55

Беспроиграшная партия



Президент объявляет что Казахстанцы могут снимать свои пенсионные накопления (+5000000 к карме,+1000000 к популярности,хороший президент)



Енпф и министерство экономики заявляет что Казахстанцы могут снимать пенсионные накопления но будут платить с него налог и вообще снять можно только часть (-10000 к карме,-500000 к рейтингу, плохие,не слушают президента)



Нур Отан предлагает отменить налог для снятия пенсионных накоплений (+1000 к карме,+100000 к рейтингу,хорошие)





Ждём когда ещё кто-нибудь выступит с предложением снять процентный порог для снятия пенсионных накоплений)





Политтехнологи заработали)