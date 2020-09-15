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≡ Налог с пенсионных накоплений: В Казахстане предложили изменить закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39869
Налог с пенсионных накоплений: В Казахстане предложили изменить закон
Отправлено: 15.09.20 - 15:55
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Nur Otan предложил отказаться от 10-процентного налогообложения при досрочном снятии пенсионных накоплений. Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил задачу, чтобы уже в 2021 году более 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогли использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи финансовым компаниям.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4970
Re: Налог с пенсионных накоплений: В Казахстане предложили...
Отправлено: 15.09.20 - 15:55
#1
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Беспроиграшная партия

Президент объявляет что Казахстанцы могут снимать свои пенсионные накопления (+5000000 к карме,+1000000 к популярности,хороший президент)

Енпф и министерство экономики заявляет что Казахстанцы могут снимать пенсионные накопления но будут платить с него налог и вообще снять можно только часть (-10000 к карме,-500000 к рейтингу, плохие,не слушают президента)

Нур Отан предлагает отменить налог для снятия пенсионных накоплений (+1000 к карме,+100000 к рейтингу,хорошие)


Ждём когда ещё кто-нибудь выступит с предложением снять процентный порог для снятия пенсионных накоплений)


Политтехнологи заработали)
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