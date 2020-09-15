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≡ Средний балл ЕНТ снизился - глава МОН
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39869
Средний балл ЕНТ снизился - глава МОН
Отправлено: 15.09.20 - 13:28
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Министр напомнил, что в 2019 году было решено ужесточить правила сдачи ЕНТ. В частности, была введена норма об аннулировании результатов тестирования, если у абитуриента найдут запрещенные предметы. При этом неважно, успел выпускник воспользоваться ими или нет - результат был один.
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М
§ Мурзилка
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.02.19
Сообщений:
138
Re: Средний бал ЕНТ снизился - глава МОН
Отправлено: 15.09.20 - 13:28
#1
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"Средний бал ЕНТ..." ЗАГ исправьте
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
236
Re: Средний балл ЕНТ снизился - глава МОН
Отправлено: 15.09.20 - 13:50
#2
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Цитата:
Мурзилка:
ЗАГ исправьте

Спасибо, исправили
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