Отправлено: - 13:28

Министр напомнил, что в 2019 году было решено ужесточить правила сдачи ЕНТ. В частности, была введена норма об аннулировании результатов тестирования, если у абитуриента найдут запрещенные предметы. При этом неважно, успел выпускник воспользоваться ими или нет - результат был один.