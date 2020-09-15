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≡ "Поручила ускорить получение взятки" - Главврача тубдиспансера обвиняют в коррупции при покупке дезсредств для борьбы с Covid-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39868
"Поручила ускорить получение взятки" - Главврача тубдиспансера обвиняют в коррупции при покупке дезсредств для борьбы с Covid-19
Отправлено: 15.09.20 - 13:35
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Судебное разбирательство в отношении двух должностных лиц противотуберкулезного диспансера (сейчас - областного фтизио-пульмонологического центра) и предпринимателя началось в суде № 2 Костаная сегодня, 15 сентября.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4087
Re: "Поручила ускорить получение взятки" - Главврача...
Отправлено: 15.09.20 - 13:35
#1
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Что-то не пойму, неужели эти покупки нельзя делать из открытых источников, рынок полон всякими товарами, пошел да купил без всяких откатов
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20004
Re: "Поручила ускорить получение взятки" - Главврача...
Отправлено: 15.09.20 - 14:02
#2
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Цитата:

Признаю, что передавала деньги, но отдала не всю взятку, - ответила Курманова.


Какая взятка? Курманова же не всю - отдала.
Статьи же ткаой - нету, за половину или
четверть взятки... :lol:
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