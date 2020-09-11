Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...

Отправлено: - 13:08

Вот Вам интересно про баннер, про пикеты.

Про события месячной и трехмесячной давности.



Что главное в этой статье?

Что строительная организация игнорирует и нарушает определение суда.

А Вы о чем?



Видел утром и только, что строители работают на 4 этаже.

Я понимаю, почему торопятся строительная организация.

Но в такой дождь, мне кажется надо думать и о работниках. А не о сроках.