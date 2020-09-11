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≡ Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39868
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
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Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
91
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 15.09.20 - 13:08
#45
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Вот Вам интересно про баннер, про пикеты.
Про события месячной и трехмесячной давности.

Что главное в этой статье?
Что строительная организация игнорирует и нарушает определение суда.
А Вы о чем?

Видел утром и только, что строители работают на 4 этаже.
Я понимаю, почему торопятся строительная организация.
Но в такой дождь, мне кажется надо думать и о работниках. А не о сроках.
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