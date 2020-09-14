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На мой взгляд на первоначальном этапе потенциальными посетителями и постоянными клиентами зон отдыха будут в основном местные от 90-95%, в дальнейшем перспективе посмотрим. Иностранных туристов, тем более инвесторов привлекать очень кропотливая работа, годы нужны. Отмечают-же, что будут строит гостиницу, немаловажно разнообразная кухня, в том числе азиатская, европейская и другие, организация экскурсии по достопримечательным местам, музеям и.т.д.В 2018 году совместно с доморощенными и иностранными товарищами обсуждали вопросы привлечения иностранных туристов и инвесторов, цитирую отрывок:Кайрат стайер: Главное чтобы они не отказались, инвесторы всё будут просчитывать, а так новые рабочие места создадут, сколько пастбищ без отдачи пустуют, миллионы гектаров. Что предлагаете сидеть сложа руки? Учиться и перенимать опыт следует у лучших в мире, а они на планете в первую тройку входят в этом направлении. Немаловажны их технологии, оборудование, проводимые ими селекционные работы, в том числе по генетика КРС и семеноводстве, а контроль качества у них организован на высшем уровне.НГ: Tyson Fresh Meat Inc. – переработка и поставки мяса, Global Beef Investors – разработки в области питания животных и генетики КРС, VALMONT Irrigation – производитель ирригационного оборудования и технологий, 3rd Millennium Genetics LLC – исследования в области семеноводства.Подробнее здесь: