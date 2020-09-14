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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39865
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2043
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 12:11
#45
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На мой взгляд на первоначальном этапе потенциальными посетителями и постоянными клиентами зон отдыха будут в основном местные от 90-95%, в дальнейшем перспективе посмотрим. Иностранных туристов, тем более инвесторов привлекать очень кропотливая работа, годы нужны. Отмечают-же, что будут строит гостиницу, немаловажно разнообразная кухня, в том числе азиатская, европейская и другие, организация экскурсии по достопримечательным местам, музеям и.т.д.

В 2018 году совместно с доморощенными и иностранными товарищами обсуждали вопросы привлечения иностранных туристов и инвесторов, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Главное чтобы они не отказались, инвесторы всё будут просчитывать, а так новые рабочие места создадут, сколько пастбищ без отдачи пустуют, миллионы гектаров. Что предлагаете сидеть сложа руки? Учиться и перенимать опыт следует у лучших в мире, а они на планете в первую тройку входят в этом направлении. Немаловажны их технологии, оборудование, проводимые ими селекционные работы, в том числе по генетика КРС и семеноводстве, а контроль качества у них организован на высшем уровне.

НГ: Tyson Fresh Meat Inc. – переработка и поставки мяса, Global Beef Investors – разработки в области питания животных и генетики КРС, VALMONT Irrigation – производитель ирригационного оборудования и технологий, 3rd Millennium Genetics LLC – исследования в области семеноводства.

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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2043
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 12:21
#46
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Чуть позже в ноябре 2018 года, в ходе бесед с вышеуказанными товарищами в порыве даже стихотворение сочинил, не поэт конечно, поэтому не обессудьте.
Цитирую, Кайрат стайер:

О жизни международных туристов в перспективе, в отдельных простых словах:

Обитатели деревни. Дорогие гости.
Внимание, внимание! (ахтунг, ахтунг!).
Разрабатывается программа. Приезжают интуристы.
Гиды. Переводчики. Народ арбайтен (работать).

Аэропорт. Девушки. Каравай. Соль.
Дома отдыха. Пансионаты. Базар.
Туалеты. Бумаги.Ja, гут, гут! (Да, хорошо, хорошо!).
Боровое. Алаколь. Сосновый бор. Шалкар. Балхаш.

Бесбармак. Баурсаки. Кумыс. Шнапс ( алкогольный напиток). Различные блюда.
Массаж. Грязи. Процедуры. Танцы. Караоке. Катание на лошадях. Прочие развлечения.
Пополнилась казна. Уезжают интуристы.
Машет ручкою народ. Приезжайте снова.

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