Отправлено: - 11:00

abaika95:

Машина в итоге и по факту собрана у нас?) Деньги работягам заплатили?) Машины у нас продают?)

Цитата:Нет, по факту она собрана за границей. И по факту колеса прикрутили в Костанае, и создали искусственный барьер для ввоза авто, у которых колеса прикрутили там же, где и все остальное))