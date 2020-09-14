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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39865
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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Х
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.03.16
- Сообщений:
- 104
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 01:30
Конечно никаких инвесторов и туристов эти сауны, простите ТЕРМЫ не привлекут. Это какой-то детский лепет) Ну или дежурный набор фраз для открытия любых БиТуСи/ВТС, объектов для широкого круга потребителей.
Но...
"Безумству храбрых поём мы песню!" Можно только пожелать успеха и огромного везения семье Ким(как основному инвестору) в их планах принести в Костанай европейскую культуру отдыха и оздоровления в термах.
Буду лично всячески помогать им в этом - всей семьёй ходить регулярно. Надеюсь Нечитайло научил администрацию терм администрировать социальную дистанцию)
Но...
"Безумству храбрых поём мы песню!" Можно только пожелать успеха и огромного везения семье Ким(как основному инвестору) в их планах принести в Костанай европейскую культуру отдыха и оздоровления в термах.
Буду лично всячески помогать им в этом - всей семьёй ходить регулярно. Надеюсь Нечитайло научил администрацию терм администрировать социальную дистанцию)
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:00
Цитата:
Ну так чтобы в КЗ сильно из толпы не выделяться))
abaika95:
Ну а чтож ходил то в дубленке и шапке норковой?)
Ну а чтож ходил то в дубленке и шапке норковой?)
Ну так чтобы в КЗ сильно из толпы не выделяться))
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:04
Цитата:
Справедливое замечание. Впредь буду использовать "Канаду" вместо "нас".
abaika95:
"нас" могут говорить канадцы как минимум в третьем поколении
"нас" могут говорить канадцы как минимум в третьем поколении
Справедливое замечание. Впредь буду использовать "Канаду" вместо "нас".
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:10
Цитата:
Ватсап ни ваш, ни наш - он американский. А вы выдернули из сказанного мной только самое несущественное. Что насчет машин, которые готовыми завозят и только колеса прикручивают? Это правда? Какой процент работы производится в КЗ, 5% 50% 95%?
abaika95:
По "вашему" канадскому ватсапу ходит ролик?)
По "вашему" канадскому ватсапу ходит ролик?)
Ватсап ни ваш, ни наш - он американский. А вы выдернули из сказанного мной только самое несущественное. Что насчет машин, которые готовыми завозят и только колеса прикручивают? Это правда? Какой процент работы производится в КЗ, 5% 50% 95%?
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:14
Если только колеса прикрутили, и 95% работы сделали другие люди где-то в другой стране, можете ли вы "мыкать" и "наскать". Не выглядит ли это смешным для вас, а Абайка?))
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:16
Цитата:
Расскажите, как вы раньше 4000 машин делали, а теперь у вас 50000 будут выпускать))
abaika95:
Расскажите, как вы раньше 4000 машин делали, а теперь у вас 50000 будут выпускать))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3671
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 08:29
Цитата:
А сами инвесторы не бывшему акиму случайно принадлежат?
Горожанин_kst:
Инвестируют те же, что и Плазу отстроили. Они вообще у нас много в городе строят
Инвестируют те же, что и Плазу отстроили. Они вообще у нас много в городе строят
А сами инвесторы не бывшему акиму случайно принадлежат?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7448
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 09:55
Цитата:
Зачем завод для производства компьютеров строить?
Все комплектующие делают в Китае,а собрать системник даже школьник сможет.
Цитата:
Уж лучше бы они вживую во дворе общались или на великах катались.
Растёт поколение онлайн ,целыми днями в компьютерах да планшетах сидят,света белого не видят.
maxsaf:
Ну нет бы завод по производству телевизоров построить, или компьютеров.
Ну нет бы завод по производству телевизоров построить, или компьютеров.
Зачем завод для производства компьютеров строить?
Все комплектующие делают в Китае,а собрать системник даже школьник сможет.
Цитата:
maxsaf:
Детям нужны компьютеры, лэптопы, для дистанционног
Детям нужны компьютеры, лэптопы, для дистанционног
Уж лучше бы они вживую во дворе общались или на великах катались.
Растёт поколение онлайн ,целыми днями в компьютерах да планшетах сидят,света белого не видят.
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 10:17
Цитата-/Ну так чтобы в КЗ сильно из толпы не выделяться/
А сейчас ходите в шлепках и трениках чтобы не выделяется из канадской толпы?)
Цитата-/вы выдернули из сказанного мной только самое несущественное/
Как раз самое существенное)
Просто это так иронично, в Канаде по американскому ватсапу ходит ролик про сборку "наших" машин) канадские вести первую полосу забили наверно уже этим?)
Цитата-/Если только колеса прикрутили, и 95% работы сделали другие люди где-то в другой стране, можете ли вы "мыкать" и "наскать/
Машина в итоге и по факту собрана у нас?) Деньги работягам заплатили?) Машины у нас продают?)
Цитата-/Расскажите, как вы раньше 4000 машин делали, а теперь у вас 50000 будут выпускать/
Вроде как об этом в статье аким рассказал) если не все понятно,приезжайте,идите к акиму и спросите)
А сейчас ходите в шлепках и трениках чтобы не выделяется из канадской толпы?)
Цитата-/вы выдернули из сказанного мной только самое несущественное/
Как раз самое существенное)
Просто это так иронично, в Канаде по американскому ватсапу ходит ролик про сборку "наших" машин) канадские вести первую полосу забили наверно уже этим?)
Цитата-/Если только колеса прикрутили, и 95% работы сделали другие люди где-то в другой стране, можете ли вы "мыкать" и "наскать/
Машина в итоге и по факту собрана у нас?) Деньги работягам заплатили?) Машины у нас продают?)
Цитата-/Расскажите, как вы раньше 4000 машин делали, а теперь у вас 50000 будут выпускать/
Вроде как об этом в статье аким рассказал) если не все понятно,приезжайте,идите к акиму и спросите)
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 10:18
Цитата-/Растёт поколение онлайн ,целыми днями в компьютерах да планшетах сидят,света белого не видят./
Будущие форумчане растут)
Будущие форумчане растут)
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:00
Цитата:
Нет, по факту она собрана за границей. И по факту колеса прикрутили в Костанае, и создали искусственный барьер для ввоза авто, у которых колеса прикрутили там же, где и все остальное))
abaika95:
Машина в итоге и по факту собрана у нас?) Деньги работягам заплатили?) Машины у нас продают?)
Машина в итоге и по факту собрана у нас?) Деньги работягам заплатили?) Машины у нас продают?)
Нет, по факту она собрана за границей. И по факту колеса прикрутили в Костанае, и создали искусственный барьер для ввоза авто, у которых колеса прикрутили там же, где и все остальное))
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:01
Цитата:
Вы видимо не в курсе, но щас в живую не приветствуется, вы про коронавирус слыхали?))
Добринцофф:
Уж лучше бы они вживую во дворе общались или на великах катались. Растёт поколение онлайн ,целыми днями в компьютерах да планшетах сидят,света белого не видят.
Уж лучше бы они вживую во дворе общались или на великах катались. Растёт поколение онлайн ,целыми днями в компьютерах да планшетах сидят,света белого не видят.
Вы видимо не в курсе, но щас в живую не приветствуется, вы про коронавирус слыхали?))
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:02
Цитата:
Зачем вообще что-то делать, если где-то кто-то это уже делает. Остаётся отдыхать и развлекаться))
Добринцофф:
Зачем завод для производства компьютеров строить? Все комплектующие делают в Китае,
Зачем завод для производства компьютеров строить? Все комплектующие делают в Китае,
Зачем вообще что-то делать, если где-то кто-то это уже делает. Остаётся отдыхать и развлекаться))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 910
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:14
Цитата:
Для расширения кругозора - почитайте про сборку SKD, которая применяется во всём мире, это не костанайское ноу-хау, как бы вам ни хотелось это представить) Не понятен ваш прямо-таки детский восторг от такого "разоблачения"...
Также можете почитать, для чего этот метод применяется.
maxsaf:
И по факту колеса прикрутили в Костанае
И по факту колеса прикрутили в Костанае
Для расширения кругозора - почитайте про сборку SKD, которая применяется во всём мире, это не костанайское ноу-хау, как бы вам ни хотелось это представить) Не понятен ваш прямо-таки детский восторг от такого "разоблачения"...
Также можете почитать, для чего этот метод применяется.
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:14
Цитата-/Нет, по факту она собрана за границей. И по факту колеса прикрутили в Костанае, и создали искусственный барьер для ввоза авто, у которых колеса прикрутили там же, где и все остальное/
Ну и плохо что-ли?)
Рабочие места созданы,продукция идёт по факту уже казахстанской сборки)
Цитата-/Зачем вообще что-то делать, если где-то кто-то это уже делает. Остаётся отдыхать и развлекаться/
Не самое плохое будущее)
Возьмём к примеру союз
делали много
От атомных подводных лодок
До оловянных солдатиков
И чето страна всеровно развалилась
И все 30 лет актеры,режиссеры и писатели льют ушаты про то что жили скучно,грустно и бесперспективно)
Ну и плохо что-ли?)
Рабочие места созданы,продукция идёт по факту уже казахстанской сборки)
Цитата-/Зачем вообще что-то делать, если где-то кто-то это уже делает. Остаётся отдыхать и развлекаться/
Не самое плохое будущее)
Возьмём к примеру союз
делали много
От атомных подводных лодок
До оловянных солдатиков
И чето страна всеровно развалилась
И все 30 лет актеры,режиссеры и писатели льют ушаты про то что жили скучно,грустно и бесперспективно)
-
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