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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39865
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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Х
* Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
104
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 01:30
#30
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Конечно никаких инвесторов и туристов эти сауны, простите ТЕРМЫ не привлекут. Это какой-то детский лепет) Ну или дежурный набор фраз для открытия любых БиТуСи/ВТС, объектов для широкого круга потребителей.
Но...
"Безумству храбрых поём мы песню!" Можно только пожелать успеха и огромного везения семье Ким(как основному инвестору) в их планах принести в Костанай европейскую культуру отдыха и оздоровления в термах.
Буду лично всячески помогать им в этом - всей семьёй ходить регулярно. Надеюсь Нечитайло научил администрацию терм администрировать социальную дистанцию)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7498
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:00
#31
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Цитата:
abaika95:
Ну а чтож ходил то в дубленке и шапке норковой?)

Ну так чтобы в КЗ сильно из толпы не выделяться))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7498
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:04
#32
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Цитата:
abaika95:
"нас" могут говорить канадцы как минимум в третьем поколении

Справедливое замечание. Впредь буду использовать "Канаду" вместо "нас".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7498
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:10
#33
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Цитата:
abaika95:
По "вашему" канадскому ватсапу ходит ролик?)

Ватсап ни ваш, ни наш - он американский. А вы выдернули из сказанного мной только самое несущественное. Что насчет машин, которые готовыми завозят и только колеса прикручивают? Это правда? Какой процент работы производится в КЗ, 5% 50% 95%?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7498
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:14
#34
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Если только колеса прикрутили, и 95% работы сделали другие люди где-то в другой стране, можете ли вы "мыкать" и "наскать". Не выглядит ли это смешным для вас, а Абайка?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7498
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:16
#35
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Цитата:
abaika95:

Расскажите, как вы раньше 4000 машин делали, а теперь у вас 50000 будут выпускать))
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3671
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 08:29
#36
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Цитата:
Горожанин_kst:
Инвестируют те же, что и Плазу отстроили. Они вообще у нас много в городе строят


А сами инвесторы не бывшему акиму случайно принадлежат?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7448
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 09:55
#37
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Цитата:
maxsaf:
Ну нет бы завод по производству телевизоров построить, или компьютеров.

Зачем завод для производства компьютеров строить?
Все комплектующие делают в Китае,а собрать системник даже школьник сможет.
Цитата:
maxsaf:
Детям нужны компьютеры, лэптопы, для дистанционног

Уж лучше бы они вживую во дворе общались или на великах катались.
Растёт поколение онлайн ,целыми днями в компьютерах да планшетах сидят,света белого не видят.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4966
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 10:17
#38
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Цитата-/Ну так чтобы в КЗ сильно из толпы не выделяться/



А сейчас ходите в шлепках и трениках чтобы не выделяется из канадской толпы?)





Цитата-/вы выдернули из сказанного мной только самое несущественное/


Как раз самое существенное)
Просто это так иронично, в Канаде по американскому ватсапу ходит ролик про сборку "наших" машин) канадские вести первую полосу забили наверно уже этим?)





Цитата-/Если только колеса прикрутили, и 95% работы сделали другие люди где-то в другой стране, можете ли вы "мыкать" и "наскать/



Машина в итоге и по факту собрана у нас?) Деньги работягам заплатили?) Машины у нас продают?)





Цитата-/Расскажите, как вы раньше 4000 машин делали, а теперь у вас 50000 будут выпускать/


Вроде как об этом в статье аким рассказал) если не все понятно,приезжайте,идите к акиму и спросите)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4966
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 10:18
#39
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Цитата-/Растёт поколение онлайн ,целыми днями в компьютерах да планшетах сидят,света белого не видят./




Будущие форумчане растут)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7498
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:00
#40
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Цитата:
abaika95:
Машина в итоге и по факту собрана у нас?) Деньги работягам заплатили?) Машины у нас продают?)

Нет, по факту она собрана за границей. И по факту колеса прикрутили в Костанае, и создали искусственный барьер для ввоза авто, у которых колеса прикрутили там же, где и все остальное))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7498
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:01
#41
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Цитата:
Добринцофф:
Уж лучше бы они вживую во дворе общались или на великах катались. Растёт поколение онлайн ,целыми днями в компьютерах да планшетах сидят,света белого не видят.

Вы видимо не в курсе, но щас в живую не приветствуется, вы про коронавирус слыхали?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7498
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:02
#42
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Цитата:
Добринцофф:
Зачем завод для производства компьютеров строить? Все комплектующие делают в Китае,

Зачем вообще что-то делать, если где-то кто-то это уже делает. Остаётся отдыхать и развлекаться))
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
910
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:14
#43
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Цитата:
maxsaf:
И по факту колеса прикрутили в Костанае

Для расширения кругозора - почитайте про сборку SKD, которая применяется во всём мире, это не костанайское ноу-хау, как бы вам ни хотелось это представить) Не понятен ваш прямо-таки детский восторг от такого "разоблачения"...
Также можете почитать, для чего этот метод применяется.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4966
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 11:14
#44
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Цитата-/Нет, по факту она собрана за границей. И по факту колеса прикрутили в Костанае, и создали искусственный барьер для ввоза авто, у которых колеса прикрутили там же, где и все остальное/



Ну и плохо что-ли?)
Рабочие места созданы,продукция идёт по факту уже казахстанской сборки)





Цитата-/Зачем вообще что-то делать, если где-то кто-то это уже делает. Остаётся отдыхать и развлекаться/




Не самое плохое будущее)

Возьмём к примеру союз
делали много
От атомных подводных лодок
До оловянных солдатиков
И чето страна всеровно развалилась
И все 30 лет актеры,режиссеры и писатели льют ушаты про то что жили скучно,грустно и бесперспективно)
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