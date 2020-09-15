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≡ Россия откроет въезд для первокурсников-иностранцев до конца сентября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39865
Россия откроет въезд для первокурсников-иностранцев до конца сентября
Отправлено: 15.09.20 - 10:36
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Иностранные студенты-первокурсники, которые поступили в этом году на учебу в российские вузы, смогут въехать на территорию РФ до конца текущего месяца, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9773
Re: Россия откроет въезд для первокурсников-иностранцев до конца...
Отправлено: 15.09.20 - 10:36
#1
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Наблюдал такую картину на границе. Папа с дочкой стояли на паспортном. Отец отправлял дочку в Челябинск на учёбу или там экзамен че-то в этом духе. Её пропускали а отца нет. И он просил погранцов что б ему дали разрешение как сопровождение , он боялся её одну отправлять. Незнаю чем все закончилось. Погранцы там какой то запрос делали на разрешение. Я вот к чему, почему бы не разрешать вот такие моменты. Родителям можно же сопровождать своих детей на первый курс, помочь в первые дни обустроится, снять квартиру, проверить все. Тем более девочка.
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