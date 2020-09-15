Re: Россия откроет въезд для первокурсников-иностранцев до конца...

Отправлено: - 10:36

Наблюдал такую картину на границе. Папа с дочкой стояли на паспортном. Отец отправлял дочку в Челябинск на учёбу или там экзамен че-то в этом духе. Её пропускали а отца нет. И он просил погранцов что б ему дали разрешение как сопровождение , он боялся её одну отправлять. Незнаю чем все закончилось. Погранцы там какой то запрос делали на разрешение. Я вот к чему, почему бы не разрешать вот такие моменты. Родителям можно же сопровождать своих детей на первый курс, помочь в первые дни обустроится, снять квартиру, проверить все. Тем более девочка.