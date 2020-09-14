Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...

Отправлено: - 01:30

Конечно никаких инвесторов и туристов эти сауны, простите ТЕРМЫ не привлекут. Это какой-то детский лепет) Ну или дежурный набор фраз для открытия любых БиТуСи/ВТС, объектов для широкого круга потребителей.

Но...

"Безумству храбрых поём мы песню!" Можно только пожелать успеха и огромного везения семье Ким(как основному инвестору) в их планах принести в Костанай европейскую культуру отдыха и оздоровления в термах.

Буду лично всячески помогать им в этом - всей семьёй ходить регулярно. Надеюсь Нечитайло научил администрацию терм администрировать социальную дистанцию)