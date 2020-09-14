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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39864
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
104
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 15.09.20 - 01:30
#30
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Конечно никаких инвесторов и туристов эти сауны, простите ТЕРМЫ не привлекут. Это какой-то детский лепет) Ну или дежурный набор фраз для открытия любых БиТуСи/ВТС, объектов для широкого круга потребителей.
Но...
"Безумству храбрых поём мы песню!" Можно только пожелать успеха и огромного везения семье Ким(как основному инвестору) в их планах принести в Костанай европейскую культуру отдыха и оздоровления в термах.
Буду лично всячески помогать им в этом - всей семьёй ходить регулярно. Надеюсь Нечитайло научил администрацию терм администрировать социальную дистанцию)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7495
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:00
#31
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Цитата:
abaika95:
Ну а чтож ходил то в дубленке и шапке норковой?)

Ну так чтобы в КЗ сильно из толпы не выделяться))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7495
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:04
#32
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Цитата:
abaika95:
"нас" могут говорить канадцы как минимум в третьем поколении

Справедливое замечание. Впредь буду использовать "Канаду" вместо "нас".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7495
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:10
#33
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Цитата:
abaika95:
По "вашему" канадскому ватсапу ходит ролик?)

Ватсап ни ваш, ни наш - он американский. А вы выдернули из сказанного мной только самое несущественное. Что насчет машин, которые готовыми завозят и только колеса прикручивают? Это правда? Какой процент работы производится в КЗ, 5% 50% 95%?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7495
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:14
#34
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Если только колеса прикрутили, и 95% работы сделали другие люди где-то в другой стране, можете ли вы "мыкать" и "наскать". Не выглядит ли это смешным для вас, а Абайка?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7495
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 02:16
#35
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Цитата:
abaika95:

Расскажите, как вы раньше 4000 машин делали, а теперь у вас 50000 будут выпускать))
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