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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39864
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7489
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 21:26
#15
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Цитата:
drakon:
Для того, чтобы всё это- делать, нужно - работать, что вы - не хотите делать. Понял, по твоему комментарию...

Это и без комментариев понятно)) проще же все у китайцев покупать)) а деньги брать из казны, взятки, из недр земли :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7489
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 21:29
#16
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Цитата:
abaika95:
поэтому и рассуждать надо с опозданием в 60-70 лет)

Я думал вы наоборот впереди планеты всей, обогнали на 60-70 лет нас, все дела переделали, роботы для вас пашут- осталось развлекаться и отдыхать))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7489
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 21:39
#17
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Цитата:
abaika95:
и модно выглядить)

В Канаде люди одеваются просто, практично, не обязательно дешево, но скромно. Я не видел НИ РАЗУ никого в норковой шубе. Помню в КЗ чуть ли не каждая нянька в садике в кредитах по самые уши, но шуба норковая, ну или по крайней мере шапка. И шоб все пальцы и шея в золоте)). Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой. Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели за такой прикид)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7489
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 21:54
#18
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Цитата:
мы 3 или 4 тысячи автомобилей выпускали. В этом году планируем выпустить 50 000.


Это не те ли случайно автомобили, с которыми ролик в ватсап ходит, где куча машин без колес, и другая куча колес, а потом их одно к другому прикручивают. Этот завод?))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1241
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 21:55
#19
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Цитата:
На мой взгляд уникальные в регионе услуги предоставляют гражданам для отдыха: морская вода, термальные бассейны и.т.д.

А морскую воду из какой скважины качать будут?) Или просто солью морской обойдемся?) А в термальный бассейн воду напрямую из какого подземного термоисточника подавать будут?)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20003
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 21:56
#20
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Цитата:
maxsaf:
Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой

Цитата:
maxsaf:
Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели

А на спине - наисАли, краской: "Они хотели жить",
т.е. норки... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20003
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 22:02
#21
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Цитата:
Змея Подколодная:
А в термальный бассейн воду напрямую из какого подземного термоисточника подавать будут?)

Котельных же много в КОстанае, но где взять столько морской соли?... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4086
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 22:28
#22
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[i]нарушения удалось устранить примерно за [/i
Оштрафуйте,раз решили с начинающего ветеринара содрать две шкуры, так с этого три шкуры, авось не побежит судиться
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4963
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 22:33
#23
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Цитата-/Для того, чтобы всё это- делать, нужно - работать, что вы - не хотитеделать. Понял, по твоему комментарию/




Пишет человек который уехал в Германию жить на пособия мигранта) чтож не остался? Работал бы тут )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4963
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 22:38
#24
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Цитата-/Я думал вы наоборот впереди планеты всей, обогнали на 60-70 лет нас/



"Нас" это кого?) Вы там от силы 20 лет живёте,вы труд мигрант и "нас" могут говорить канадцы как минимум в третьем поколении а вы извините но нет) не этично с вашей стороны) представьте каждый таджик только переехавший в Россию будет говорить вот "наша" роися! всем кузькину мать устроим) на него посмотрят мягко говоря с недоумением)







Цитата-/Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой. Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели за такой прикид)))/


Ну а чтож ходил то в дубленке и шапке норковой?)




Цитата-/Это не те ли случайно автомобили, с которыми ролик в ватсап ходит/



По "вашему" канадскому ватсапу ходит ролик?)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3670
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 22:51
#25
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Цитата:
Проект реализован на частные инвестиции


А кто инвестор? И почему на открытии нет?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20003
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 23:01
#26
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Цитата:
abaika95:
Пишет человек который уехал в Германию жить на пособия мигранта)


Тов. Колоколова. Я смотрю, абайка что-то очень быстро "пришёл в себя".
Не пора ли опять у него забрать одну П.?...
8-) :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4963
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 23:42
#27
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Цитата-/Тов. Колоколова. Я смотрю, абайка что-то очень быстро "пришёл в себя"./



А зачем сразу стучать?) Вроде ведём мирную беседу) по теме нового бассейна есть что сказать?)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1735
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 23:53
#28
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Цитата:
peshexod:

Да это как раз и не секрет.
Инвестируют те же, что и Плазу отстроили. Они вообще у нас много в городе строят. Даже в названии у них Строй присутствует 8-)

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 23:54]
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
90
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 00:18
#29
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drakon Цитата /Не пора ли опять у него забрать одну П.? У абайка95.

Мне в самом деле интересно узнать, что за история была у абайка95
Честно не знаю.

Сегодня увидел днем ,что в каком то новом материале был комментарий абайка95, и почему то он проходит проверку у мотерадора.
Удивился, но еще был поражён, что он П.
А не полноправный.
А сейчас опять ПП
Считаю такие оппоненты как абайка95 необходимы для дискуссии. Хоть он возможно...., хотя, конечно не возможно а точно.
Так, что там за история?
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