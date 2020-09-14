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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39864
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 21:26
Цитата:
Это и без комментариев понятно)) проще же все у китайцев покупать)) а деньги брать из казны, взятки, из недр земли
drakon:
Для того, чтобы всё это- делать, нужно - работать, что вы - не хотите делать. Понял, по твоему комментарию...
Для того, чтобы всё это- делать, нужно - работать, что вы - не хотите делать. Понял, по твоему комментарию...
Это и без комментариев понятно)) проще же все у китайцев покупать)) а деньги брать из казны, взятки, из недр земли
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 21:29
Цитата:
Я думал вы наоборот впереди планеты всей, обогнали на 60-70 лет нас, все дела переделали, роботы для вас пашут- осталось развлекаться и отдыхать))
abaika95:
поэтому и рассуждать надо с опозданием в 60-70 лет)
поэтому и рассуждать надо с опозданием в 60-70 лет)
Я думал вы наоборот впереди планеты всей, обогнали на 60-70 лет нас, все дела переделали, роботы для вас пашут- осталось развлекаться и отдыхать))
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 21:39
Цитата:
В Канаде люди одеваются просто, практично, не обязательно дешево, но скромно. Я не видел НИ РАЗУ никого в норковой шубе. Помню в КЗ чуть ли не каждая нянька в садике в кредитах по самые уши, но шуба норковая, ну или по крайней мере шапка. И шоб все пальцы и шея в золоте)). Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой. Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели за такой прикид)))
abaika95:
и модно выглядить)
и модно выглядить)
В Канаде люди одеваются просто, практично, не обязательно дешево, но скромно. Я не видел НИ РАЗУ никого в норковой шубе. Помню в КЗ чуть ли не каждая нянька в садике в кредитах по самые уши, но шуба норковая, ну или по крайней мере шапка. И шоб все пальцы и шея в золоте)). Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой. Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели за такой прикид)))
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 21:54
Цитата:
Это не те ли случайно автомобили, с которыми ролик в ватсап ходит, где куча машин без колес, и другая куча колес, а потом их одно к другому прикручивают. Этот завод?))
мы 3 или 4 тысячи автомобилей выпускали. В этом году планируем выпустить 50 000.
Это не те ли случайно автомобили, с которыми ролик в ватсап ходит, где куча машин без колес, и другая куча колес, а потом их одно к другому прикручивают. Этот завод?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1241
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 21:55
Цитата:
А морскую воду из какой скважины качать будут?) Или просто солью морской обойдемся?) А в термальный бассейн воду напрямую из какого подземного термоисточника подавать будут?)
На мой взгляд уникальные в регионе услуги предоставляют гражданам для отдыха: морская вода, термальные бассейны и.т.д.
А морскую воду из какой скважины качать будут?) Или просто солью морской обойдемся?) А в термальный бассейн воду напрямую из какого подземного термоисточника подавать будут?)
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 21:56
Цитата:
Цитата:
А на спине - наисАли, краской: "Они хотели жить",
т.е. норки...
maxsaf:
Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой
Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой
Цитата:
maxsaf:
Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели
Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели
А на спине - наисАли, краской: "Они хотели жить",
т.е. норки...
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 22:02
Цитата:
Котельных же много в КОстанае, но где взять столько морской соли?...
Змея Подколодная:
А в термальный бассейн воду напрямую из какого подземного термоисточника подавать будут?)
А в термальный бассейн воду напрямую из какого подземного термоисточника подавать будут?)
Котельных же много в КОстанае, но где взять столько морской соли?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4086
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 22:28
[i]нарушения удалось устранить примерно за [/i
Оштрафуйте,раз решили с начинающего ветеринара содрать две шкуры, так с этого три шкуры, авось не побежит судиться
Оштрафуйте,раз решили с начинающего ветеринара содрать две шкуры, так с этого три шкуры, авось не побежит судиться
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 22:33
Цитата-/Для того, чтобы всё это- делать, нужно - работать, что вы - не хотитеделать. Понял, по твоему комментарию/
Пишет человек который уехал в Германию жить на пособия мигранта) чтож не остался? Работал бы тут )
Пишет человек который уехал в Германию жить на пособия мигранта) чтож не остался? Работал бы тут )
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 22:38
Цитата-/Я думал вы наоборот впереди планеты всей, обогнали на 60-70 лет нас/
"Нас" это кого?) Вы там от силы 20 лет живёте,вы труд мигрант и "нас" могут говорить канадцы как минимум в третьем поколении а вы извините но нет) не этично с вашей стороны) представьте каждый таджик только переехавший в Россию будет говорить вот "наша" роися! всем кузькину мать устроим) на него посмотрят мягко говоря с недоумением)
Цитата-/Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой. Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели за такой прикид)))/
Ну а чтож ходил то в дубленке и шапке норковой?)
Цитата-/Это не те ли случайно автомобили, с которыми ролик в ватсап ходит/
По "вашему" канадскому ватсапу ходит ролик?)
"Нас" это кого?) Вы там от силы 20 лет живёте,вы труд мигрант и "нас" могут говорить канадцы как минимум в третьем поколении а вы извините но нет) не этично с вашей стороны) представьте каждый таджик только переехавший в Россию будет говорить вот "наша" роися! всем кузькину мать устроим) на него посмотрят мягко говоря с недоумением)
Цитата-/Я сам ходил в крутой дубленке и шапке норковой дорогой. Тут на меня наверное очень косо бы посмотрели за такой прикид)))/
Ну а чтож ходил то в дубленке и шапке норковой?)
Цитата-/Это не те ли случайно автомобили, с которыми ролик в ватсап ходит/
По "вашему" канадскому ватсапу ходит ролик?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3670
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 22:51
Цитата:
А кто инвестор? И почему на открытии нет?
Проект реализован на частные инвестиции
А кто инвестор? И почему на открытии нет?
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 23:01
Цитата:
Тов. Колоколова. Я смотрю, абайка что-то очень быстро "пришёл в себя".
Не пора ли опять у него забрать одну П.?...
abaika95:
Пишет человек который уехал в Германию жить на пособия мигранта)
Пишет человек который уехал в Германию жить на пособия мигранта)
Тов. Колоколова. Я смотрю, абайка что-то очень быстро "пришёл в себя".
Не пора ли опять у него забрать одну П.?...
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 23:42
Цитата-/Тов. Колоколова. Я смотрю, абайка что-то очень быстро "пришёл в себя"./
А зачем сразу стучать?) Вроде ведём мирную беседу) по теме нового бассейна есть что сказать?)
А зачем сразу стучать?) Вроде ведём мирную беседу) по теме нового бассейна есть что сказать?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1735
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 23:53
Цитата:
Да это как раз и не секрет.
Инвестируют те же, что и Плазу отстроили. Они вообще у нас много в городе строят. Даже в названии у них Строй присутствует
[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 23:54]
peshexod:
Да это как раз и не секрет.
Инвестируют те же, что и Плазу отстроили. Они вообще у нас много в городе строят. Даже в названии у них Строй присутствует
[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 23:54]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 90
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 15.09.20 - 00:18
drakon Цитата /Не пора ли опять у него забрать одну П.? У абайка95.
Мне в самом деле интересно узнать, что за история была у абайка95
Честно не знаю.
Сегодня увидел днем ,что в каком то новом материале был комментарий абайка95, и почему то он проходит проверку у мотерадора.
Удивился, но еще был поражён, что он П.
А не полноправный.
А сейчас опять ПП
Считаю такие оппоненты как абайка95 необходимы для дискуссии. Хоть он возможно...., хотя, конечно не возможно а точно.
Так, что там за история?
Мне в самом деле интересно узнать, что за история была у абайка95
Честно не знаю.
Сегодня увидел днем ,что в каком то новом материале был комментарий абайка95, и почему то он проходит проверку у мотерадора.
Удивился, но еще был поражён, что он П.
А не полноправный.
А сейчас опять ПП
Считаю такие оппоненты как абайка95 необходимы для дискуссии. Хоть он возможно...., хотя, конечно не возможно а точно.
Так, что там за история?
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