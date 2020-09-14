Отправлено: - 21:26

drakon:

Для того, чтобы всё это- делать, нужно - работать, что вы - не хотите делать. Понял, по твоему комментарию...

Цитата:Это и без комментариев понятно)) проще же все у китайцев покупать)) а деньги брать из казны, взятки, из недр земли