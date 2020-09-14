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≡ В выходные разрешили работать салонам красоты, фитнес-центрам и религиозным объектам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39864
В выходные разрешили работать салонам красоты, фитнес-центрам и религиозным объектам
Отправлено: 14.09.20 - 21:43
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Также было принято решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи (АСП) в четвертом квартале 2020 года получателям третьего квартала без их обращения в государственные инстанции.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7489
Re: В выходные разрешили работать салонам красоты,...
Отправлено: 14.09.20 - 21:43
#1
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Цитата:
Межведомственной комиссией приняты решения по послаблению работы объектов бизнеса,

Цитата:
религиозных объектов


Я так и знал ))
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4086
Re: В выходные разрешили работать салонам красоты,...
Отправлено: 14.09.20 - 22:09
#2
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Воскресенье сынок ходил постричься, закрыто, что-то с логикой не вяжется, зачем закрыто, как оно вредит карантину
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