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≡ "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39863
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
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Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4958
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
#1
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Цитата-/Можете ли вы уточнить, каким образом, по вашему мнению, ТРЦ повысит привлекательность региона для инвесторов и туристов?/




Что за вопросы?)
Если у нас Макдональдс постоянно битком забитый,народ со всей области едет вкусить американщины то про развлекуху с бассейнами и говорить нечего)

Нашей постсоветской ментальности много не надо,еда как там,развлечения как там и магазины типо как там) и все рады,не к этому ль стремились в 91?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9319
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 14:59
#2
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к приезду президента готовили наверное открытие.
но что то пошло не так.
времени мало было похоже.
на область- четыре часа.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6921
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 15:02
#3
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Цитата:
"Привлечет инвесторов и туристов"

Интересно, а с открытого бассейна на крыше видно Рудный-город чудный?
Помнится там колесо обозения с этой же целью впарили.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1708
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 15:35
#4
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Цитата:
yudjin:
Помнится там колесо обозения с этой же целью впарили.

есть таки отличия. Бассейн построен частником на собственные деньги. А на колесе рудненском распилили деньги бюджетные.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1318
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 15:36
#5
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почему посетители с нарушениями маски носят?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7446
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 15:40
#6
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Если сауны как в Германии будут с мальчиками и девочками,то думаю и туризм и инвесторы попрут. :oops:
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1734
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 15:43
#7
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Привлечёт :lol:
Короновирус разбил вдребезги всю эту индустрию. ТРЦ уйдут в небытие, как и фитнессзалы, кинотеатры в теперешнем виде.
Представляю отчаяние инвесторов этого проекта. Вывести его на окупаемость в ближайшие лет 5 пустая затея.
Примите соболезнования, господа.

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 17:34]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1734
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 15:57
#8
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Вообще вся развлекуха уйдёт в клубную среду. Не те "клубы", потанцушки и побухашки, в нашем обычном понимании. А те, что в лучших традициях закрытых английский клубов. Где будут собираться в закрытой обстановке ребята по интересам, со строгими правилами доступа, традициями и пр.
Для справки, одни из первых клубов возникли в Англии на почве...запрета контрабанды и употребления кофе, которые карались тюремным сроком 8-)

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 15:58]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1708
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 16:07
#9
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Интересно, много ли придет в сей бассейн арендаторов, зная, что выходным он работать не будет?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2041
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 17:36
#10
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Цитата:
Горожанин_kst:
Привлечёт Короновирус разбил вдребезги всю эту индустрию. ТРЦ уйдут в небытие, как и фитнессзалы, конотеатры в теперешнем виде. Представляю отчаяние инвесторов этого проекта. Вывести его на окупаемость в ближайшие лет 5 пустая затея. Примите соболезнования, господа.


Всё будет нормально, если в ближайшее время создадут и массово применят эффективную вакцину против коронавируса.

На мой взгляд уникальные в регионе услуги предоставляют гражданам для отдыха: морская вода, термальные бассейны и.т.д. Надеюсь организуют хороший сервис, тем более осенне-зимний период у нас длится долго, да и летом люди не будут против загара на открытом воздухе.

В Москве в своё время круглогодичный открытый бассейн работал, два года постоянно посещал. Вода зимой не горячая была, температура как в обычных крытых бассейнах. Когда бывал в горах в Киргизии принимал радоновые ванны, рядом были источники, там горячая вода была, которая очень целебная и влияет на весь организм.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7484
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 19:18
#11
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Развлекуха, жральни... Ну нет бы завод по производству телевизоров построить, или компьютеров. Щас в новых реалиях нужно дома сидеть и не высовываться. Детям нужны компьютеры, лэптопы, для дистанционного обучения.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19999
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 19:31
#12
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Цитата:
maxsaf:
Ну нет бы завод по производству телевизоров построить, или компьютеров.

Так начали же в КОстанае, строить уже завод. Телевизорный.
Правда, что построят, никто не знает... :lol: ;-)
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