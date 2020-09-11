Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение. Читать новость
Второй баннер сняли вообще по бандитски, акиматовский который бегал при этом туда-сюда не захотел представляться ни жителям ни корреспонденту НГ и приехавшие два молодца на автовышке так же отказались представляться и тупо сорвали баннер.
На сайте или фейсбуке есть видео сего действа. Участковый обещал помочь найти исполнителей по номеру машины, тогда и в суд.
Цитата:
abaika95: Конечно пикеты разрешены,даже митинги,только сначала согласуйте их) много вам их согласовали?
По действующему закону, пикет носит уведомительный характер, жители уведомили заранее, но опять же акиматовские требовали разрешение, они просто не знают закон или его не исполняют.
Цитата-/По действующему закону, пикет носит уведомительный характер, жители уведомили заранее, но опять же акиматовские требовали разрешение, они просто не знают закон или его не исполняют./
Акиматовские требовали разрешение у кого?) И да
Статья 11. Порядок рассмотрения уведомления 1. Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления сообщает организатору мирного собрания: 1) о проведении пикетирования, собрания, митинга без установления юрт, палаток, иных сооружений, использования звукоусиливающих технических средств; 2) об отказе в проведении пикетирования, собрания, митинга по основаниям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона; а по этой 14 статье местный исполнительный орган может отказать в проведении мирного собрания по многим факторам
Добринцофф: Ну так как повешали так и сняли,вы то же никого не спрашивали когда баннер устанавливали.
По порядку - Есть запротоколированное решение общего собрания владельцев квартир и торговых точек дома 183 о выражении своего отношения к стройке вывеской баннера на фасаде СВОЕГО дома.
- Акиматовские ссылаются на нарушение архитектурного облика которого НЕТ в природе, то есть невозможно нарушить то чего нет.
Цитата:
abaika95: исполнительный орган может отказать в проведении мирного собрания по многим факторам
Мирное собрание никто не проводил, по соображению карантинных мер (как повод) оно в принципе было бы невозможным. Была подана заявка на ПИКЕТ, а это существенно проще, почитайте сами "Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 333-VI «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»"
peshexod: По порядку - Есть запротоколированное решение общего собрания владельцев квартир и торговых точек дома 183 о выражении своего отношения к стройке вывеской баннера на фасаде СВОЕГО дома.
Да причём здесь собрание жильцов? С архитектурой согласовали? Почему я ,прежде чем повесить баннеры на фасаде своего магазина, должен согласовать это в архитектуре,а вы собираете собрание жильцов и считаете что этого достаточно?
Цитата:
peshexod: - Акиматовские ссылаются на нарушение архитектурного облика
И правильно делают,а вы считаете нормальным когда весь город будет увешан вот такими вот надписями?
Цитата-/Мирное собрание никто не проводил, по соображению карантинных мер (как повод) оно в принципе было бы невозможным.Была подана заявка на ПИКЕТ, а это существенно проще, почитайте сами/
Так я вам оттуда и привел выше статью 11 Уведомительная система собрания не означает что собираться можно всем подряд и по любому поводу в любое время суток и во всем местах) для этого и есть статья 14 закона РК от 25 мая 2020 года № 333-VI «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»
Добринцофф: Почему я ,прежде чем повесить баннеры на фасаде своего магазина, должен согласовать это в архитектуре
Какого характера? Реклама? Объявление о продаже? Что именно? Прежде чем его вешать консультировались не у одного юриста, если хотите понять почему можно попытайтесь вникнуть в суть понятий о рекламе, призывах и т.д.
Цитата:
Добринцофф: На сарае у себя можете повешать,а фасад вашего СВОЕГО дома выходит на одну из центральных улиц города,так что будьте добры соответствовать.
Вам может это нравиться, а может и не нравиться, но мы говорим о возможноси с юридической точки. Я тоже принципиально против того, что бы Вы на своём магазине написали "Я сегодня хорошо выспался", но это возможно и согласовывать оказывается не надо, так что если хотите вешайте.
abaika95: Так я вам оттуда и привел выше статью 11
2. Право на свободу мирных собраний не может быть ограничено, за исключением случаев, установленных настоящим Законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц.
По каким соображением можно запретить пикет женщине, старшей по дому, сидящей на стуле у прикрепленного к столбу плаката?
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