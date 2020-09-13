У добровольцев, испытавших казахстанскую вакцину от COVID-19, выработался иммунитет
Отправлено: 13.09.20 - 15:10
Комитет науки министерства образования и науки Казахстана опубликовал результаты исследования казахстанской вакцины от коронавируса. Шестинедельные исследования показали формирование нарастающего иммунитета у привитых казахстанской вакциной QazCovid-in. Читать новость
Vit: Куда записывается то? Я тоже китайским учёным не верю. Они уже себя показали.
Виталий не спеши, не только китайские учёные говорят, что антитела к коронавирусу по происшествию времени слабеют, касается переболевших. В дугой ветке отмечают, что через три месяца у переболевших антитела исчезают. По разработанной вакцине, самое главное как долго будут в организме эти антитела? Четыре месяца, шесть месяцев или более.
Kairat stayer: В дугой ветке отмечают, что через три месяца у переболевших антитела исчезают.
Бельгийский вирусолог утверждает, что в большинстве случаев иммунитет у переболевших сохраняется на протяжении четырёх месяцев. Ссылку ниже укажу, там в заметке отмечается, что женщина в Бельгии снова заболела спустя через три месяца после выписки из больницы. Антител выработанных пациентом во время первой инфекции было недостаточно для предотвращения второй повторной, вызванной слегка изменённым вариантом вируса. Выше в заметке указано про учёных Нанкинского университета, по ссылке тоже есть информация.
Напомним, разрабатываемая казахстанская вакцина включена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список кандидатных вакцин и допущена к клиническим испытаниям 31 июля.
Согласно обзора газеты uz от 30 июля 2020 года в мире разрабатывается 177 вакцин-кандидатов против COVID-19. Из них 142 проходят доклинические испытания, 17 находятся на первой фазе клинических испытаний, 13 — на второй и лишь 5 — на третьей.
К 30.07.2020 на третьей фазе клинических испытаний находились, как отмечено выше 5. 1. Оксфордский университет (Великобритания). 2. Sinovac Life Sciences (Китай). 3. Moderna (США). 4. Уханьский институт биологических продуктов / Пекинский институт биологических продуктов (Китай). 5. Pfizer (США) и BioNTech SE (Германия).
Прошло почти полторы месяца, возможно ситуация изменилась.
Там-же в обзоре отмечено, что после трёх фаз (стадий) на финальном этапе происходит детализированное тестирование. Оно необходимо для того, чтобы убедиться в соответствии вакцины всем критериям. В среднем вакцина разрабатывается в течение 10 лет. В ускоренном режиме — минимум шесть месяцев. За состоянием здоровья иммунизированной группы нужно наблюдать год-полтора, чтобы выявить побочные эффекты и проверить эффективность препарата.
Kairat stayer: Прошло почти полторы месяца, возможно ситуация изменилась.
По теме более свежее интервью от 08.09.2020 года Дойче велле с иммунологом директором института иммунологии университетской клиники Йены, президентом немецкого общества иммунологии Томасом Камрадт. Кроме актуальных вопросов касающихся разработок вакцины от коронавируса, также отмечена важность осуществления прививок от сезонного гриппа.
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