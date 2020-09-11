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≡ Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39863
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
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Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4958
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 13.09.20 - 22:21
#30
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Цитата-/Если было бы это нарушением, то почему не привлекли к административной ответственности жильцов.Подумайте,почему?Значит все закону/




Тогда почему баннер сняли? По какому закону? И почему ваш юрист не бьётся за это?)




Цитата-/одиночного пикета, уже были комментарии в августе, что они разрешены/


Конечно пикеты разрешены,даже митинги,только сначала согласуйте их) много вам их согласовали?
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3667
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 14.09.20 - 07:35
#31
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Цитата:
abaika95:
И почему ваш юрист не бьётся за это?)


Второй баннер сняли вообще по бандитски, акиматовский который бегал при этом туда-сюда не захотел представляться ни жителям ни корреспонденту НГ и приехавшие два молодца на автовышке так же отказались представляться и тупо сорвали баннер.

На сайте или фейсбуке есть видео сего действа. Участковый обещал помочь найти исполнителей по номеру машины, тогда и в суд.

Цитата:
abaika95:
Конечно пикеты разрешены,даже митинги,только сначала согласуйте их) много вам их согласовали?


По действующему закону, пикет носит уведомительный характер, жители уведомили заранее, но опять же акиматовские требовали разрешение, они просто не знают закон или его не исполняют.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
89
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 14.09.20 - 09:20
#32
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Сегодня утром, 14 сентября 2020 продолжаются строительные работы.

И внимание: на 4 этаже работают бригада и кран. Это, что то новенькое.
Если до этого проводились работы: в цокольном этаже, устанавливали лестничные пролеты, завозили кирпичи.
А сейчас....

Какие там баннеры и пикеты.

Здесь грубейшее нарушение.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4958
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 09:46
#33
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Цитата-/тогда и в суд/


Будет интересно)

Цитата-/По действующему закону, пикет носит уведомительный характер, жители уведомили заранее, но опять же акиматовские требовали разрешение, они просто не знают закон или его не исполняют./


Акиматовские требовали разрешение у кого?) И да



Статья 11. Порядок рассмотрения уведомления 1. Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления сообщает организатору мирного собрания: 1) о проведении пикетирования, собрания, митинга без установления юрт, палаток, иных сооружений, использования звукоусиливающих технических средств; 2) об отказе в проведении пикетирования, собрания, митинга по основаниям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона; а по этой 14 статье местный исполнительный орган может отказать в проведении мирного собрания по многим факторам


Вам по какой причине отказывали?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4958
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 09:47
#34
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Цитата-/Какие там баннеры и пикеты.Здесь грубейшее нарушение/




Фиксируйте и в суд
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7446
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 10:09
#35
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Цитата:
Второй баннер сняли вообще по бандитски,

Источник:

Ну так как повешали так и сняли,вы то же никого не спрашивали когда баннер устанавливали.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
89
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 10:33
#36
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По поводу баннеров и пикета.
Нам показывал юрист: статью или постановление, о законности наших действий.

Сейчас мне кажется это уже не интересно.
Ранее уже писал, почему тогда не привыкли к административной ответственности жителей домов.

ГЛАВНОЕ: почему строительная организация продолжает строительство.

Суд, конечно изучит эти видеоматериалы.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
89
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 10:34
#37
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Почему не привлекли к ответственности жителей.
Опечатка.
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3667
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 17:45
#38
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Цитата:
Добринцофф:
Ну так как повешали так и сняли,вы то же никого не спрашивали когда баннер устанавливали.


По порядку
- Есть запротоколированное решение общего собрания владельцев квартир и торговых точек дома 183 о выражении своего отношения к стройке вывеской баннера на фасаде СВОЕГО дома.

- Акиматовские ссылаются на нарушение архитектурного облика которого НЕТ в природе, то есть невозможно нарушить то чего нет.

Цитата:
abaika95:
исполнительный орган может отказать в проведении мирного собрания по многим факторам


Мирное собрание никто не проводил, по соображению карантинных мер (как повод) оно в принципе было бы невозможным.
Была подана заявка на ПИКЕТ, а это существенно проще, почитайте сами "Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 333-VI «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»"
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7446
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 17:54
#39
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Цитата:
peshexod:
По порядку - Есть запротоколированное решение общего собрания владельцев квартир и торговых точек дома 183 о выражении своего отношения к стройке вывеской баннера на фасаде СВОЕГО дома.

Да причём здесь собрание жильцов?
С архитектурой согласовали?
Почему я ,прежде чем повесить баннеры на фасаде своего магазина, должен согласовать это в архитектуре,а вы собираете собрание жильцов и считаете что этого достаточно?


Цитата:
peshexod:
- Акиматовские ссылаются на нарушение архитектурного облика

И правильно делают,а вы считаете нормальным когда весь город будет увешан вот такими вот надписями?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7446
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 17:57
#40
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Цитата:
peshexod:
на фасаде СВОЕГО дома.

На сарае у себя можете повешать,а фасад вашего СВОЕГО дома выходит на одну из центральных улиц города,так что будьте добры соответствовать.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4958
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 14.09.20 - 18:06
#41
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Цитата-/Мирное собрание никто не проводил, по соображению карантинных мер (как повод) оно в принципе было бы невозможным.Была подана заявка на ПИКЕТ, а это существенно проще, почитайте сами/



Так я вам оттуда и привел выше статью 11
Уведомительная система собрания не означает что собираться можно всем подряд и по любому поводу в любое время суток и во всем местах) для этого и есть статья 14 закона РК от 25 мая 2020 года № 333-VI «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»
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