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Горожанин_kst:

Привлечёт Короновирус разбил вдребезги всю эту индустрию. ТРЦ уйдут в небытие, как и фитнессзалы, конотеатры в теперешнем виде. Представляю отчаяние инвесторов этого проекта. Вывести его на окупаемость в ближайшие лет 5 пустая затея. Примите соболезнования, господа.

Цитата:Всё будет нормально, если в ближайшее время создадут и массово применят эффективную вакцину против коронавируса.На мой взгляд уникальные в регионе услуги предоставляют гражданам для отдыха: морская вода, термальные бассейны и.т.д. Надеюсь организуют хороший сервис, тем более осенне-зимний период у нас длится долго, да и летом люди не будут против загара на открытом воздухе.В Москве в своё время круглогодичный открытый бассейн работал, два года постоянно посещал. Вода зимой не горячая была, температура как в обычных крытых бассейнах. Когда бывал в горах в Киргизии принимал радоновые ванны, рядом были источники, там горячая вода была, которая очень целебная и влияет на весь организм.