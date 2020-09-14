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"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39863
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 4958
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 14:54
Цитата-/Можете ли вы уточнить, каким образом, по вашему мнению, ТРЦ повысит привлекательность региона для инвесторов и туристов?/
Что за вопросы?)
Если у нас Макдональдс постоянно битком забитый,народ со всей области едет вкусить американщины то про развлекуху с бассейнами и говорить нечего)
Нашей постсоветской ментальности много не надо,еда как там,развлечения как там и магазины типо как там) и все рады,не к этому ль стремились в 91?))
Что за вопросы?)
Если у нас Макдональдс постоянно битком забитый,народ со всей области едет вкусить американщины то про развлекуху с бассейнами и говорить нечего)
Нашей постсоветской ментальности много не надо,еда как там,развлечения как там и магазины типо как там) и все рады,не к этому ль стремились в 91?))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9317
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 14:59
к приезду президента готовили наверное открытие.
но что то пошло не так.
времени мало было похоже.
на область- четыре часа.
но что то пошло не так.
времени мало было похоже.
на область- четыре часа.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6921
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 15:02
Цитата:
Интересно, а с открытого бассейна на крыше видно Рудный-город чудный?
Помнится там колесо обозения с этой же целью впарили.
"Привлечет инвесторов и туристов"
Интересно, а с открытого бассейна на крыше видно Рудный-город чудный?
Помнится там колесо обозения с этой же целью впарили.
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 15:35
Цитата:
есть таки отличия. Бассейн построен частником на собственные деньги. А на колесе рудненском распилили деньги бюджетные.
yudjin:
Помнится там колесо обозения с этой же целью впарили.
Помнится там колесо обозения с этой же целью впарили.
есть таки отличия. Бассейн построен частником на собственные деньги. А на колесе рудненском распилили деньги бюджетные.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1318
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 15:36
почему посетители с нарушениями маски носят?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7446
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 15:40
Если сауны как в Германии будут с мальчиками и девочками,то думаю и туризм и инвесторы попрут.
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 15:43
Привлечёт
Короновирус разбил вдребезги всю эту индустрию. ТРЦ уйдут в небытие, как и фитнессзалы, кинотеатры в теперешнем виде.
Представляю отчаяние инвесторов этого проекта. Вывести его на окупаемость в ближайшие лет 5 пустая затея.
Примите соболезнования, господа.
[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 17:34]
Короновирус разбил вдребезги всю эту индустрию. ТРЦ уйдут в небытие, как и фитнессзалы, кинотеатры в теперешнем виде.
Представляю отчаяние инвесторов этого проекта. Вывести его на окупаемость в ближайшие лет 5 пустая затея.
Примите соболезнования, господа.
[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 17:34]
"Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали Therma Park в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 15:57
Вообще вся развлекуха уйдёт в клубную среду. Не те "клубы", потанцушки и побухашки, в нашем обычном понимании. А те, что в лучших традициях закрытых английский клубов. Где будут собираться в закрытой обстановке ребята по интересам, со строгими правилами доступа, традициями и пр.
Для справки, одни из первых клубов возникли в Англии на почве...запрета контрабанды и употребления кофе, которые карались тюремным сроком
[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 15:58]
Для справки, одни из первых клубов возникли в Англии на почве...запрета контрабанды и употребления кофе, которые карались тюремным сроком
[Исправлено: Горожанин_kst, 14.09.2020 - 15:58]
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 16:07
Интересно, много ли придет в сей бассейн арендаторов, зная, что выходным он работать не будет?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2040
Re: "Привлечет инвесторов и туристов" - как открывали...
Отправлено: 14.09.20 - 17:36
Цитата:
Всё будет нормально, если в ближайшее время создадут и массово применят эффективную вакцину против коронавируса.
На мой взгляд уникальные в регионе услуги предоставляют гражданам для отдыха: морская вода, термальные бассейны и.т.д. Надеюсь организуют хороший сервис, тем более осенне-зимний период у нас длится долго, да и летом люди не будут против загара на открытом воздухе.
В Москве в своё время круглогодичный открытый бассейн работал, два года постоянно посещал. Вода зимой не горячая была, температура как в обычных крытых бассейнах. Когда бывал в горах в Киргизии принимал радоновые ванны, рядом были источники, там горячая вода была, которая очень целебная и влияет на весь организм.
Горожанин_kst:
Привлечёт Короновирус разбил вдребезги всю эту индустрию. ТРЦ уйдут в небытие, как и фитнессзалы, конотеатры в теперешнем виде. Представляю отчаяние инвесторов этого проекта. Вывести его на окупаемость в ближайшие лет 5 пустая затея. Примите соболезнования, господа.
Привлечёт Короновирус разбил вдребезги всю эту индустрию. ТРЦ уйдут в небытие, как и фитнессзалы, конотеатры в теперешнем виде. Представляю отчаяние инвесторов этого проекта. Вывести его на окупаемость в ближайшие лет 5 пустая затея. Примите соболезнования, господа.
Всё будет нормально, если в ближайшее время создадут и массово применят эффективную вакцину против коронавируса.
На мой взгляд уникальные в регионе услуги предоставляют гражданам для отдыха: морская вода, термальные бассейны и.т.д. Надеюсь организуют хороший сервис, тем более осенне-зимний период у нас длится долго, да и летом люди не будут против загара на открытом воздухе.
В Москве в своё время круглогодичный открытый бассейн работал, два года постоянно посещал. Вода зимой не горячая была, температура как в обычных крытых бассейнах. Когда бывал в горах в Киргизии принимал радоновые ванны, рядом были источники, там горячая вода была, которая очень целебная и влияет на весь организм.
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