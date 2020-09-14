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≡ Лидеров особо опасных ОПГ задержали одновременно в четырех городах Казахстана, в том числе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39862
Лидеров особо опасных ОПГ задержали одновременно в четырех городах Казахстана, в том числе в Костанае
Отправлено: 14.09.20 - 13:24
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"В условиях карантинных ограничений преступные сообщества не снижали своей криминальной активности, продолжая заниматься вымогательством и рейдерством у испытывающих экономические сложности предпринимателей", - подчеркнули в КНБ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4953
Re: Лидеров особо опасных ОПГ задержали одновременно в четырех...
Отправлено: 14.09.20 - 13:24
#1
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Бандюки уже с калашами не ходят,это не модно,закупают экзотичный бельгийский пп FN P90)
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