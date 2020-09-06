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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА: ОТВЕРТКИ И САМОРЕЗЫВы замечали, что при работе с шуруповертом он иногда вкручивает саморез как влитой, а иногда скачет, как белка? Почему так бывает, мы сейчас разберемся. Дело в том, что отвертки и биты к шуруповерту бывают двух типов.Цифрой "1" промаркированы отвертки (биты) с профилем РН. Это более старый тип профиля и его главное отличие в том, что грани на нем сужаются к острию. Это позволяет ограничить усилить зажима. Как только достигнут необходимый момент затяжки - отвертка начинает проскальзывать в саморезе.Когда закручиваем РН саморез шуруповертом и бита начинает проскальзывать- давить на нее бесполезно. Есть риск обломать каленый саморез. Он не рассчитан на большие моменты затяжки. В этом случае есть смысл просверлить направляющее отверстие меньшего диаметра и взять покороче саморез.Цифрой "2" помечены отвертки (биты) с профилем PZ. Они отличаются тем, что грани крестовой части параллельны друг другу и между ними есть дополнительные ребра жесткости. Такая отвертка позволяет зажать саморез с бОльшим усилием, а также для вкручивания биты под углом до 40 градусов.Это нужно, в первую очередь, мебельщикам, где нужно вкручивать саморезы в труднодоступных углах.На головках саморезов типа РН видны только крестообразные углубления. Чаще всего они черного или белого (оцинкованного) цвета. На шляпках PZ профиля между основными гранями есть дополнительные насечки. Такие саморезы обычно делают "золотистыми". Из-за большой прочности их называют усиленными.Тип профиля всегда наносят на биты шуруповерта. Если использовать отвертку не по назначению, она не сядет плотно в саморез, как следствие мы получим сбитые грани как на бите "1*". В пределах каждого профиля выделяют несколько размеров, которые обозначаются цифрой. Правильно подобранная бита сидит в саморезе как влитая.Ну вот и все, что нужно знать каждому. Удачи!