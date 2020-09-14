Прогноз на 5 дней
пасмурно+18°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 45% влажность
  • З, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39862
Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 10:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представитель 20th Century Fox, кому Саша Барон Коэн показал фильм, немного поделился информацией об эпизодах фильма. Так Борат в период пандемии не пользовался маской, в связи с чем для соблюдения требований карантина за ним следили агенты казахстанской СЭС и полиции из города Custanay
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9316
Re: Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 10:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//из города Custanay//

да,это известный в мире город.
то тетки голые по улицам ходят,
то на коньках по городу ездят.
а теперь еще вот это.
мировая слава обеспечена.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19995
Re: Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 11:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а теперь еще вот это. мировая слава обеспечена.

Я рад, за вас... :lol: :-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4953
Re: Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 11:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Представитель 20th Century Fox, кому Саша Барон Коэн показал фильм, немного поделился информацией об эпизодах фильма./


Цитата-/Как сообщает развлекательный веб-сайт collider.com,/


Странно что по ссылке такой белеберды про СЭС и Костанай ничего не пишут)

Наоборот у мноиж кинокртиков есть мнение что в основу фильма будет положена современная политическая нестабильность в США

Потмоучто и первый Борат был не про Казахстан,фильм был про американские стереотипы и про высмеивание американцев и всяких приезжих в первую очередь) и да про Казахстан тоже было смешно) наши не поняли,обиделись и в итоге ещё стало смешнее) взять румынскую деревню показать как Казахстан а Еврея и Армянина которые в фильме говорят на своих языках выдавать за казахов Бората и Азамата)) нраица)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19995
Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 11:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а где можно Фильм - посмотреть?... :lol: :-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9316
Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 11:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
где можно Фильм - посмотреть?..


пока нигде, так понимаю.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7483
Re: Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 11:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю заранее выкупить всю кинофраншизу, а то он и третью часть снимет))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9316
Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 11:55
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а то он и третью часть снимет))


пусть снимает, про город Tobyl(former Samodurovka),
продвигать то надо ,что бы все знали,что есть такой город.
и там живут чудесные жители.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 84.17 Ko -