Re: Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"

Отправлено: - 11:13

Цитата-/Представитель 20th Century Fox, кому Саша Барон Коэн показал фильм, немного поделился информацией об эпизодах фильма./





Цитата-/Как сообщает развлекательный веб-сайт collider.com,/





Странно что по ссылке такой белеберды про СЭС и Костанай ничего не пишут)



Наоборот у мноиж кинокртиков есть мнение что в основу фильма будет положена современная политическая нестабильность в США



Потмоучто и первый Борат был не про Казахстан,фильм был про американские стереотипы и про высмеивание американцев и всяких приезжих в первую очередь) и да про Казахстан тоже было смешно) наши не поняли,обиделись и в итоге ещё стало смешнее) взять румынскую деревню показать как Казахстан а Еврея и Армянина которые в фильме говорят на своих языках выдавать за казахов Бората и Азамата)) нраица)