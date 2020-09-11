Отправлено: - 07:35

abaika95:

И почему ваш юрист не бьётся за это?)

abaika95:

Конечно пикеты разрешены,даже митинги,только сначала согласуйте их) много вам их согласовали?

Цитата:Второй баннер сняли вообще по бандитски, акиматовский который бегал при этом туда-сюда не захотел представляться ни жителям ни корреспонденту НГ и приехавшие два молодца на автовышке так же отказались представляться и тупо сорвали баннер.На сайте или фейсбуке есть видео сего действа. Участковый обещал помочь найти исполнителей по номеру машины, тогда и в суд.Цитата:По действующему закону, пикет носит уведомительный характер, жители уведомили заранее, но опять же акиматовские требовали разрешение, они просто не знают закон или его не исполняют.