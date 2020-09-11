Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение. Читать новость
Второй баннер сняли вообще по бандитски, акиматовский который бегал при этом туда-сюда не захотел представляться ни жителям ни корреспонденту НГ и приехавшие два молодца на автовышке так же отказались представляться и тупо сорвали баннер.
На сайте или фейсбуке есть видео сего действа. Участковый обещал помочь найти исполнителей по номеру машины, тогда и в суд.
Цитата:
abaika95: Конечно пикеты разрешены,даже митинги,только сначала согласуйте их) много вам их согласовали?
По действующему закону, пикет носит уведомительный характер, жители уведомили заранее, но опять же акиматовские требовали разрешение, они просто не знают закон или его не исполняют.
Цитата-/По действующему закону, пикет носит уведомительный характер, жители уведомили заранее, но опять же акиматовские требовали разрешение, они просто не знают закон или его не исполняют./
Акиматовские требовали разрешение у кого?) И да
Статья 11. Порядок рассмотрения уведомления 1. Местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления сообщает организатору мирного собрания: 1) о проведении пикетирования, собрания, митинга без установления юрт, палаток, иных сооружений, использования звукоусиливающих технических средств; 2) об отказе в проведении пикетирования, собрания, митинга по основаниям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона; а по этой 14 статье местный исполнительный орган может отказать в проведении мирного собрания по многим факторам
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