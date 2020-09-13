Отправлено: - 15:58

Vit:

Куда записывается то? Я тоже китайским учёным не верю. Они уже себя показали.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.09.2020 - 16:00]

Цитата:Виталий не спеши, не только китайские учёные говорят, что антитела к коронавирусу по происшествию времени слабеют, касается переболевших. В дугой ветке отмечают, что через три месяца у переболевших антитела исчезают. По разработанной вакцине, самое главное как долго будут в организме эти антитела? Четыре месяца, шесть месяцев или более.