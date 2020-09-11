Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?

Отправлено: - 22:21

Цитата-/Если было бы это нарушением, то почему не привлекли к административной ответственности жильцов.Подумайте,почему?Значит все закону/









Тогда почему баннер сняли? По какому закону? И почему ваш юрист не бьётся за это?)









Цитата-/одиночного пикета, уже были комментарии в августе, что они разрешены/





Конечно пикеты разрешены,даже митинги,только сначала согласуйте их) много вам их согласовали?