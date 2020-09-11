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Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39860
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение.
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Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:18
Цитата-/Про протестное настроение тоже понятно.Жители себя очень грамотно и по закону действуют/
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)
Цитата-/Дисскуссировать попусту, залезать в болото.Это прерогатива болтливого человека.Нравиться ему, пусть.....Мне главное донести правоту жителей домов/
Тоесть вам плевать на мнение остальных,на мнение студентов к примеру? Вам главное свое писануть? И да вы тут доносите не правоту а видение одной из сторон конфликта)
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)
Цитата-/Дисскуссировать попусту, залезать в болото.Это прерогатива болтливого человека.Нравиться ему, пусть.....Мне главное донести правоту жителей домов/
Тоесть вам плевать на мнение остальных,на мнение студентов к примеру? Вам главное свое писануть? И да вы тут доносите не правоту а видение одной из сторон конфликта)
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 17:25
Цитата:
Кстати ещё раз спасибо за подсказку о первой отрицательной, не знаю пригодится юристу или нет, но заполучили её.
Victor Yang:
Кстати ещё раз спасибо за подсказку о первой отрицательной, не знаю пригодится юристу или нет, но заполучили её.
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:26
Цитата:
Свобода слова? Не?
abaika95:
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)
Свобода слова? Не?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 19993
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:29
Цитата:
А по какому закону, запрещено это делать?...
abaika95:
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)
А по какому закону, запрещено это делать?...
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:46
Цитата-/Свобода слова? Не?/
Высказывайтесь,говорите,пишите,интервью давайте,архитектурный облик дома только зачем портить и хулиганить?)
Цитата-/по какому закону, запрещено это делать?/
КоАП там вроде про хулиганство написано)
Высказывайтесь,говорите,пишите,интервью давайте,архитектурный облик дома только зачем портить и хулиганить?)
Цитата-/по какому закону, запрещено это делать?/
КоАП там вроде про хулиганство написано)
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:55
Цитата:
А мне показалось тот облик архитектурный как раз сразу улучшился, я ажен глаза жмурил))
Наверное поэтому привлёк внимание акиматовских
Они так не умеют украшать ))
abaika95:
,архитектурный облик дома только зачем портить и хулиганить?)
,архитектурный облик дома только зачем портить и хулиганить?)
А мне показалось тот облик архитектурный как раз сразу улучшился, я ажен глаза жмурил))
Наверное поэтому привлёк внимание акиматовских
Они так не умеют украшать ))
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 19:38
Цитата:
Закон есть,если жильцы его не знают то это их проблемы.
Прежде чем повешать баннер на фасад здания,его необходимо согласовать в архитектуре.
drakon:
А по какому закону, запрещено это делать?...
А по какому закону, запрещено это делать?...
Закон есть,если жильцы его не знают то это их проблемы.
Прежде чем повешать баннер на фасад здания,его необходимо согласовать в архитектуре.
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 19:42
Цитата:
На таком объекте должен быть сторож,этого вполне достаточно,что бы не таскать весь стройматериал на верхние этажи.
Victor Yang:
Кто-то на газельке подъедет, вчетвером справятся. А кто-то и с воровайкой. Можно при желании
Кто-то на газельке подъедет, вчетвером справятся. А кто-то и с воровайкой. Можно при желании
На таком объекте должен быть сторож,этого вполне достаточно,что бы не таскать весь стройматериал на верхние этажи.
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 13.09.20 - 09:37
Цитата:
Есть закон который требует согласования или запрещает, если это реклама, нецензурные выражения, призыв к насилию и т.д.
НО! Не то и не другое. Если почитать ответ акиматовских, они ссылаются на приказ министра в котором говорится об архитектурном стиле.
Но здесь опять мимо, архитектурный стиль должен быть как минимум утверждён, например в Костанае должны быть только красные крыши или только белые оконные рамы и т.д. Но такого нет.
Всё, занавес.
Добринцофф:
Закон есть,если жильцы его не знают то это их проблемы.
Закон есть,если жильцы его не знают то это их проблемы.
Есть закон который требует согласования или запрещает, если это реклама, нецензурные выражения, призыв к насилию и т.д.
НО! Не то и не другое. Если почитать ответ акиматовских, они ссылаются на приказ министра в котором говорится об архитектурном стиле.
Но здесь опять мимо, архитектурный стиль должен быть как минимум утверждён, например в Костанае должны быть только красные крыши или только белые оконные рамы и т.д. Но такого нет.
Всё, занавес.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13175
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 13.09.20 - 10:04
Цитата:
Любые наружные вывески нужно согласовывать.
peshexod:
Есть закон который требует согласования или запрещает, если это реклама, нецензурные выражения, призыв к насилию и т.д.
Есть закон который требует согласования или запрещает, если это реклама, нецензурные выражения, призыв к насилию и т.д.
Любые наружные вывески нужно согласовывать.
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 13.09.20 - 12:21
Цитата:
Вот вы сами подумайте что будет с городом если на каждом доме появятся вывески типа
"Мне не чем платить ипотеку"
"Хочу пива,а жена не разрешает"
"Хочу новую машину,но нет денег"
"Я против СНТ и 2D сканеров"
Ваше художество из этого же списка,у вас проблема,а мне например как гражданину неприятно это видеть на фасаде здания в центре города.
peshexod:
Есть закон который требует согласования или запрещает, если это реклама, нецензурные выражения, призыв к насилию и т.д. НО! Не то и не другое.
Есть закон который требует согласования или запрещает, если это реклама, нецензурные выражения, призыв к насилию и т.д. НО! Не то и не другое.
Вот вы сами подумайте что будет с городом если на каждом доме появятся вывески типа
"Мне не чем платить ипотеку"
"Хочу пива,а жена не разрешает"
"Хочу новую машину,но нет денег"
"Я против СНТ и 2D сканеров"
Ваше художество из этого же списка,у вас проблема,а мне например как гражданину неприятно это видеть на фасаде здания в центре города.
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 13.09.20 - 13:14
По поводу размещения баннера на фасаде дома и одиночного пикета, уже были комментарии в августе, что они разрешены. Надо только учитывать текст и др, а по поводу одиночного баннер - место проведения.
Если было бы это нарушением, то почему не привлекли к административной ответственности жильцов.
Подумайте,почему?
Значит все закону.
Мне кажется, что грамотные действия жильцов домов в СМИ, размещения баннеров достигают главной цели: быть услышанным, и чтоб суд объективно рассматривал это дело.
Повторяюсь в который раз: только суд решит законно или незаконно это строительство.
А для этого необходимо на время прекратить строительство (а по мнению жильцов навсегда).
Если было бы это нарушением, то почему не привлекли к административной ответственности жильцов.
Подумайте,почему?
Значит все закону.
Мне кажется, что грамотные действия жильцов домов в СМИ, размещения баннеров достигают главной цели: быть услышанным, и чтоб суд объективно рассматривал это дело.
Повторяюсь в который раз: только суд решит законно или незаконно это строительство.
А для этого необходимо на время прекратить строительство (а по мнению жильцов навсегда).
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 13.09.20 - 13:25
Думаю не только мне кажется, что давно назрела строительства несколько учебных корпусов для медицинского училища и нескольких общежитий в каком нибудь районе города Костаная.
Странно: Президент Казахстана и правительство сейчас уделяют большое внимание медицине, соответственно необходимо и условия для обучения студентов медицинских училищ и институтов.
В нашем случае студенты учатся в 2 смены, читал, что даже в 3 смены.
Ситуация абсурдная: дети хотят учится,а им негде.
Странно: Президент Казахстана и правительство сейчас уделяют большое внимание медицине, соответственно необходимо и условия для обучения студентов медицинских училищ и институтов.
В нашем случае студенты учатся в 2 смены, читал, что даже в 3 смены.
Ситуация абсурдная: дети хотят учится,а им негде.
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 13.09.20 - 21:59
Цитата:
Мне понятен Ваш настрой, но речь шла о законно или не законно.
Добринцофф:
Ваше художество из этого же списка,у вас проблема,а мне например как гражданину неприятно это видеть на фасаде здания в центре города.
Ваше художество из этого же списка,у вас проблема,а мне например как гражданину неприятно это видеть на фасаде здания в центре города.
Мне понятен Ваш настрой, но речь шла о законно или не законно.
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 13.09.20 - 22:02
Цитата:
Учатся в 3 смены, конкурс 3 на 1 место, учебный корпус приспособленное здание.
Общежитие строят только для того что бы освоить деньги, здравого и дальновидного плана здесь не ищите.
Партизан7:
В нашем случае студенты учатся в 2 смены, читал, что даже в 3 смены. Ситуация абсурдная: дети хотят учится,а им негде.
В нашем случае студенты учатся в 2 смены, читал, что даже в 3 смены. Ситуация абсурдная: дети хотят учится,а им негде.
Учатся в 3 смены, конкурс 3 на 1 место, учебный корпус приспособленное здание.
Общежитие строят только для того что бы освоить деньги, здравого и дальновидного плана здесь не ищите.
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